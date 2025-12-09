乾冰清洗機 IB 7/40 Advanced
凱馳IB 7/40 Advanced乾冰清洗機具有出色的清潔性能。它的氣流經過優化，因此，即使在低氣壓的條件下也能獲得卓越的清潔效果。與其他凱馳系列乾冰清洗機一 樣，IB 7/40 Advanced也具有優異的可靠性。採用凱馳 IB 7/40 Advanced進行乾冰清洗不會造成作業中斷問題。引入乾冰箱清空這一新功能，只需輕輕按下按鈕就能清空乾冰。小型化設計使得該裝置即使用於狹窄的空間 內也能輕鬆操控。另外僅有Advanced系列配有遙控功能，可由乾冰噴槍上進行主機關閉、乾冰壓力調整、乾冰消耗量調整的功能，讓清潔進行中也能簡易的操作調控適用的清潔效果。
德國凱馳原廠乾冰機IB 7/40設計用於對多種物品及表面的高性能清洗和維護。新型輕便緊湊的IB 7/40具有大型設備的諸多優點，但所需壓縮氣源卻較小，因此對於工廠內部自帶壓縮氣源而言非常適用。凱馳的乾冰釋出技術無侵蝕性，是一種對工具、模具、表面及機器的細緻清潔方法，可將停工時間減至最低水準。乾冰微晶球被注入到一股壓縮空氣中，速度被增加到150 m/s以上，並在要清潔的表面點燃。表面的突然冷卻會引發熱衝擊，在頂層產生細微裂痕。乾冰滲入這些裂痕，使污染物從表面得到抬升，然後乾冰作為一氧化碳 氣體回到大氣中，只留下污染物。乾冰噴砂不使用化學物，不會留下污水，非常環保，可用於不允許或不便使用水來清潔的區域。
特點和好處
清晰的顯示設定值容易操作學習，電子化的控制介面讓操作更為容易
自動殘餘乾冰傾倒只要單按鍵就可以將殘餘乾冰移除，避免主機受到低溫影響
整合油水分離器沒有結冰設備。
整合式可收式地線
- 將物體電流導至地板面上。
- 保護使用者在對物體清潔時產生閃燃。
- 改善噴射時手持舒適度。
玻璃強化纖維乾冰保存盒
- 最適當的乾冰分離阻閣。
- 不具壓縮形成。
- 主機有防凍結構。
在裝置中高效率的空氣流量
- 乾冰由主機到噴頭而不會損傷。
- 噴頭最大清潔效率。
精緻的噴槍勾架
- 乾冰噴槍安全固定。
- 理想清潔定位(噴頭的移除等)。
整合式收納盒，可放置噴頭與工具
- 所有在主機上的元件都容易維護。
絕佳移動力
- 在不平坦的地板有最適當的移動能力
- 手持前端或後端提上台階時更容易
技術規格
技術規格
|功率(kW)或(W) (kW)
|0.6
|外殼 / 支架
|不銹鋼(1.4301)
|電線長度(公尺) (m)
|7
|空壓(MPa) (bar/MPa)
|2 - 10 / 0.2 - 1
|空氣品質
|乾、濕分離
|空氣流量 (m³/min)
|0.5 - 3.5
|噪音量(分貝) (dB(A))
|99
|乾冰容量 (kg)
|15
|乾冰顆粒(直徑) (mm)
|3
|乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h)
|15 - 50
|電流相位(相) (Ph)
|1
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 - 60
|電壓(伏特) (V)
|120
|不含配件重量 (kg)
|81
|重量(包括配件) (kg)
|81.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|768 x 510 x 1096
主機規格或內含配件
- 用來潤滑噴頭接環
- 扁平噴頭
- 板手(更換噴頭使用): 2 Piece(s)
- 電子式控制乾冰噴管與快接套件
- 乾冰噴槍(人體工學與安全性)
- 工具袋
設備
- 乾冰量值可直接在噴槍上控制
- 乾冰壓力直接在噴槍上控制
- 在裝置上可調壓縮空氣或乾冰壓縮空氣
- 電子控制
- 整合式接地線裝置
- 油水分離器
影片
應用範圍
- 模組或模組工具的清潔
- 塑膠零件的毛邊殘垢清潔
- 器械工具的清潔
- 裝瓶工廠與混合加工工廠的清潔
- 運輸帶、運輸元件系統的清潔
- 鍋爐的清潔
- 印刷品與印刷機具中的元件清潔
- 木材加工機具的清潔
- 發電機、渦輪、開關控制箱與加熱交換器的清潔