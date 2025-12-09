德國凱馳原廠乾冰機IB 7/40設計用於對多種物品及表面的高性能清洗和維護。新型輕便緊湊的IB 7/40具有大型設備的諸多優點，但所需壓縮氣源卻較小，因此對於工廠內部自帶壓縮氣源而言非常適用。凱馳的乾冰釋出技術無侵蝕性，是一種對工具、模具、表面及機器的細緻清潔方法，可將停工時間減至最低水準。乾冰微晶球被注入到一股壓縮空氣中，速度被增加到150 m/s以上，並在要清潔的表面點燃。表面的突然冷卻會引發熱衝擊，在頂層產生細微裂痕。乾冰滲入這些裂痕，使污染物從表面得到抬升，然後乾冰作為一氧化碳 氣體回到大氣中，只留下污染物。乾冰噴砂不使用化學物，不會留下污水，非常環保，可用於不允許或不便使用水來清潔的區域。