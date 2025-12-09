乾冰清洗機 IB 7/40 Advanced

凱馳IB 7/40 Advanced乾冰清洗機具有出色的清潔性能。它的氣流經過優化，因此，即使在低氣壓的條件下也能獲得卓越的清潔效果。與其他凱馳系列乾冰清洗機一 樣，IB 7/40 Advanced也具有優異的可靠性。採用凱馳 IB 7/40 Advanced進行乾冰清洗不會造成作業中斷問題。引入乾冰箱清空這一新功能，只需輕輕按下按鈕就能清空乾冰。小型化設計使得該裝置即使用於狹窄的空間 內也能輕鬆操控。另外僅有Advanced系列配有遙控功能，可由乾冰噴槍上進行主機關閉、乾冰壓力調整、乾冰消耗量調整的功能，讓清潔進行中也能簡易的操作調控適用的清潔效果。

德國凱馳原廠乾冰機IB 7/40設計用於對多種物品及表面的高性能清洗和維護。新型輕便緊湊的IB 7/40具有大型設備的諸多優點，但所需壓縮氣源卻較小，因此對於工廠內部自帶壓縮氣源而言非常適用。凱馳的乾冰釋出技術無侵蝕性，是一種對工具、模具、表面及機器的細緻清潔方法，可將停工時間減至最低水準。乾冰微晶球被注入到一股壓縮空氣中，速度被增加到150 m/s以上，並在要清潔的表面點燃。表面的突然冷卻會引發熱衝擊，在頂層產生細微裂痕。乾冰滲入這些裂痕，使污染物從表面得到抬升，然後乾冰作為一氧化碳 氣體回到大氣中，只留下污染物。乾冰噴砂不使用化學物，不會留下污水，非常環保，可用於不允許或不便使用水來清潔的區域。

特點和好處
乾冰清洗機 IB 7/40 Advanced: 清晰的顯示
清晰的顯示
設定值容易操作學習，電子化的控制介面讓操作更為容易
乾冰清洗機 IB 7/40 Advanced: 自動殘餘乾冰傾倒
自動殘餘乾冰傾倒
只要單按鍵就可以將殘餘乾冰移除，避免主機受到低溫影響
乾冰清洗機 IB 7/40 Advanced: 整合油水分離器
整合油水分離器
沒有結冰設備。
整合式可收式地線
  • 將物體電流導至地板面上。
  • 保護使用者在對物體清潔時產生閃燃。
  • 改善噴射時手持舒適度。
玻璃強化纖維乾冰保存盒
  • 最適當的乾冰分離阻閣。
  • 不具壓縮形成。
  • 主機有防凍結構。
在裝置中高效率的空氣流量
  • 乾冰由主機到噴頭而不會損傷。
  • 噴頭最大清潔效率。
精緻的噴槍勾架
  • 乾冰噴槍安全固定。
  • 理想清潔定位(噴頭的移除等)。
整合式收納盒，可放置噴頭與工具
  • 所有在主機上的元件都容易維護。
絕佳移動力
  • 在不平坦的地板有最適當的移動能力
  • 手持前端或後端提上台階時更容易

技術規格

技術規格

功率(kW)或(W) (kW) 0.6
外殼 / 支架 不銹鋼(1.4301)
電線長度(公尺) (m) 7
空壓(MPa) (bar/MPa) 2 - 10 / 0.2 - 1
空氣品質 乾、濕分離
空氣流量 (m³/min) 0.5 - 3.5
噪音量(分貝) (dB(A)) 99
乾冰容量 (kg) 15
乾冰顆粒(直徑) (mm) 3
乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h) 15 - 50
電流相位(相) (Ph) 1
頻率(赫茲) (Hz) 50 - 60
電壓(伏特) (V) 120
不含配件重量 (kg) 81
重量(包括配件) (kg) 81.9
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 768 x 510 x 1096

主機規格或內含配件

  • 用來潤滑噴頭接環
  • 扁平噴頭
  • 板手(更換噴頭使用): 2 Piece(s)
  • 電子式控制乾冰噴管與快接套件
  • 乾冰噴槍(人體工學與安全性)
  • 工具袋

設備

  • 乾冰量值可直接在噴槍上控制
  • 乾冰壓力直接在噴槍上控制
  • 在裝置上可調壓縮空氣或乾冰壓縮空氣
  • 電子控制
  • 整合式接地線裝置
  • 油水分離器

影片

應用範圍
  • 模組或模組工具的清潔
  • 塑膠零件的毛邊殘垢清潔
  • 器械工具的清潔
  • 裝瓶工廠與混合加工工廠的清潔
  • 運輸帶、運輸元件系統的清潔
  • 鍋爐的清潔
  • 印刷品與印刷機具中的元件清潔
  • 木材加工機具的清潔
  • 發電機、渦輪、開關控制箱與加熱交換器的清潔
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌