超高壓清洗機 HD 9/50-4
HD 9/50-4 具備有達 500Bar 冷水超高水壓即使是最頑強的污垢都能輕易背清除。防腐蝕的結構機身讓產品能延續使用年限。另外配置有類推車的移動方式讓清潔不受限制。
實用且方便。高壓桿與高壓管連結讓清潔工作可以隨時進行。幫浦設有顯示能計算幫浦使用時間來進行維護保養。安全的儲存，所有配件與工具都能夠收納在安全盒中。便於移動，類手推車的造型讓要移動到很狹窄的清潔區域都能夠達成。可靠與安全性，德國凱馳高壓清洗機都具備了許多安全防護，曲軸式的幫浦確認有足夠的壓力進行清潔。缺水系統保護裝置讓水源短缺時主機會自動停機都是讓使用者更安全操作。
特點和好處
高效能曲軸式幫浦
- 德國凱馳曲軸式幫浦具備可靠與耐用及最大壓力
安全收納
- 配件與工具都能夠安全的收納於儲物箱中。代表所有物品都可以安全整齊放置
技術規格
技術規格
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|水量 (l/h)
|500 - 900
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 60
|燃油
|電力
|馬達功率 (kW)
|15
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|440
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|幫浦類型
|凱馳曲軸式幫浦
|不含配件重量 (kg)
|150
|重量(包括配件) (kg)
|195
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|930 x 800 x 920
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 工業用高壓槍把
- 不鏽鋼噴桿: 700 mm
- 扁平噴頭
設備
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 重工作量
- 安全閥
- 運轉時間表
影片