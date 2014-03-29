醫療保健
完美的衛生性和高效率。 每日繁忙的醫院和診所離不開衛生性和高效率。保持衛生性非常重要，特別是避免醫院傳染和病菌傳播，通過最佳的護理和清潔性確保在任何情況下都保持衛生。醫院中的多個區域都需要獨立的特殊清洗解決方案 - 從小面積區域到大面積區域，從廚房到手術室。在繁忙的醫院和診所中，高效地維持清潔非常重要，因為沒有足夠的時間進行非常耗時的深度清洗。更嚴格的衛生標準、不斷增加的成本壓力和競爭壓力讓這一切變得更加困難。德國凱馳可提供理想滿足這些高要求的產品：專業、高效的清洗系統，從移動性到集中清洗的客製化服務。
行經路線 - 清潔且安全。
入口、走廊和病房走廊。燈公共區域的經常行走區域導致清洗的時間非常短。在這些地方關鍵是要在維護性清洗、臨時性清洗和深度清洗之間達到一種平衡。各種類型的地板、硬地板和地毯都需要實現徹底清洗、保值、除塵和保證安全性，而德國凱馳將衛生放在第一位。
快速清洗地毯
當沒有足夠時間乾燥或深度清洗地毯時：由BRC 38/30 C 地毯清洗設備和iCapsol RM 768 清潔劑與增加快乾的吹地機組成的德國凱馳清洗系統通過雙滾筒清洗技術提供了一流的清洗效果並讓地板在僅僅20分鐘後(依照通風程度)就能乾燥至重新使用的水平。
理想且適用於清洗大廳
B 90洗地機設計用於清洗大面積區域。它擁有一種用於清除粗糙、鬆散污垢的預清掃功能(滾刷)。鑽石拋光墊可以讓石地板閃亮更長時間。B 90洗地機的靜音功能使它更理想使用於住院區。
機動且快速地清洗走廊
BD 50/40 RS站立式洗地機是同類產品中機動性最好的產品。它的機動性讓醫院沿著病房走廊清洗，此外因為它緊湊的設計讓使用時有個清晰的清洗視野。它易於操作，可創造更大的空間。它是一種用於硬地面日常維護性清洗的高效解決方案。
效率與調節
B 60洗地機配置KIK系統和全自動污水箱洗清系統清洗系統清潔污水箱，確保了地板的衛生乾淨。在eco!efficiency模式下，降低滾刷的速度和吸力以清洗一般污垢。
同類產品中最靜音的乾式吸塵器
帶有高效空氣過濾器的T 12/1乾式吸塵器是為了滿足病房的衛生要求而設計的產品。相比於一般真空吸塵器，它的使用噪音值降低了5 dB(A)，相當於噪音水平降低了約70%。
適用於清洗公共區域的德國凱馳設備
衛生區域 - 深度清洗與縫隙清潔
在清洗帶有防滑地板的衛生區域，特別是清除水垢、皮膚油脂或化妝品殘留時，手動清洗幾乎完為無法清除。在浴室、淋浴房和更衣室 - 任何帶有針織地板、空間有限和有嚴格衛生要求的地方：防止細菌在區域內傳播非常重要。定期使用緊湊、高效的德國凱馳清潔設備可確保深度清洗到地板的接合處和縫細。
最佳臨時性清洗設備
BR 30/4 C能夠深入角落、轉彎處及家具底部進行清洗。它可以配置了纖微滾刷，適用於精細石材瓷磚上的絨毛和毛皮。適用於衛生區域或潮濕區域，如公共浴室或茶水間。
能夠實現最佳的深度清洗
BDS 43/180 C適用於不間斷使用：高度可調的手柄便於人體工程學使用，容易地移動操作設備。
適用於紋路的雕刻地板
採用滾刷技術的BR 40/10洗地機能夠深入清潔接合處和裂縫，並且能夠同時完成洗地和吸乾兩個步驟。保持衛生區域和浴室的衛生清潔。
清洗接合處與狹縫 - 讓污垢遁於無形
DE 4002或新款SG 4/4高壓蒸汽清洗機能夠清除浴室中頑固的肥皂殘留物，特別是用拖把難以清洗的區域。接合處和狹縫清洗套件 - 對地面和環境都很好並可以殺菌。
經過實驗超強吸力的乾濕吸塵器
小面積或大面積濺水是醫院每日生活的一部分。NT 45/1等乾濕兩用吸塵器理想適用於清除大量的水。
適用於衛生區域的德國凱馳設備
治療區域 - 最高的衛生要求
手術室和實驗室等無菌區的清洗工作對於使用的清潔系統有很高的要求。目的是實現並維持最高的衛生水平以避免醫院感染。這些區域使用的清潔設備必須符合嚴格的衛生標準。此外，這些環境通常非常繁忙，醫護人員常進出和狹窄的條件讓徹底清洗地板的時間非常有限，這讓地板清洗更困難。
快速地到達現場並快速地完成清洗任務
BD 40/12或BR 35/12洗地機能夠快速啟動無須預先設置，擁有卓越的清洗性能和快速乾燥的特性，是替代拖把的理想選擇。這種緊湊的電池驅動式設備通用性和機動性好，理想適用於維護性清洗，特別是清洗小空間區域。
日益增長的需求
大量上蠟的病理學實驗室，地板清洗特別耗時，但這對於工作安全性非常必要。為了有效地清除蠟等頑固污垢，有必要使用包含設備和清潔劑的特別設備，使用BR 40/10洗地機和RM 750強力深度清潔劑清洗地板並提高安全性。
適用於手術室環境
B 40 W能夠滿足最高的要求：易於使用且非常安靜，能夠隨時使用。全自動污水箱清洗系統能夠防止被污染。免維護的電池可確保無故障運行。由於具有緊湊的結構和很好的機動性，B 40還理想適用於手術室環境。
靜音，但對灰塵零容忍
醫護更衣會產生大量的灰塵。T 12/1乾式吸塵器的噪音水平只有61 dB (A)，是同類產品中最靜音的設備，可隨時使用。配置標準的高效空氣過濾器HEPA 12。
適用於治療區域的德國凱馳產品
廚房區域 - 促進飲食衛生。
為大量的病人和員工准備食物對衛生有最高的要求。德國凱馳使用的專用設備為廚房提供了符合HACCP概念並滿足所有清潔標準的完整系統。在所有食物準備、儲存和配送區域。適用於各種清潔應用，從工作區域和器具到服務手推車。適用於清除污垢和粗糙的污垢。還可以有效地清洗非常有雕刻的地板。
廚房使用高壓清洗
高壓清洗配合強力地板清洗含排水功能可理想適用於清洗廚房。FRV 30地面清洗機可以同時完成清洗和吸乾兩個步驟。配合RM 731油脂和蛋白質去除劑，它能夠容易地清除蛋白質、油脂和油液，但是對地面卻不有任何傷害。
盤刷與滾刷
B 40 W是按照HACCP原則開發的產品，可確保在大面積區域上擁有最佳的清洗效果。它可配備了滾刷頭或盤刷頭，能夠毫不費力地清洗防滑瓷磚。通過DOSE清潔劑量配置系統可實現最佳的清潔劑配量節省清潔劑成本。
用餐區的清洗專家
用餐區會經常遭受重污垢，如咖啡污漬、油脂和蛋白質殘留物等。BD 40/12 C或BR 35/12能夠快速且徹底地清除用餐區的精細石地板上的頑固污垢。它還能夠清洗大型設備無法觸及的區域。
適用於廚房區域的德國凱馳設備
辦公室和會議室 - 深入纖維的清洗
醫院的辦公室和會議室經常會鋪上地毯或採用木材地板以創造舒適的環境。為了保持這些高品質裝潢的價值，必須使用特別的清洗系統。尤為重要的是，清潔工作還要保持始終如一的衛生並防止細菌的傳播，因為灰塵及細菌病在診所和公共區域之間並沒有區別。
靜音和通用
T 12/1等乾式吸塵器理想適用於日常維護性清洗 - 帶或不帶過濾袋：它們可以毫不費力地徹底清除地毯、複合地板或PVC地板上的灰塵和污垢。
徹底清洗
地毯每天都有人來回走動使用。這就是為什麼清潔服務專業公司偏愛德國凱馳地毯清洗機的原因。這些堅固耐用、功能強大且通用的設備設計用於深度清洗地毯，理想適用於臨時性清洗和清除紡織物上的染色劑。我們的設備還可用於深入纖維內部地清洗垂直百葉窗和室內裝飾。透過合適的配件，它們還可用於清洗瓷磚和窗戶。
適用於行政區域的德國凱馳產品
所有區域都可以有很高效能的清潔設備
保持醫院外部區域的乾淨整潔不僅僅是給人留下一個好印象：對基礎設施的全年維護是確保平穩且安全地開展日常工作必不可少的一項任務。特別是救護車通道、入口、病人及員工人行道。清洗多層停車場和維護草地區域也非常重要。德國凱馳掃地機擁有功能和通用性可以完成這項任務。
合適應用場所
多層停車場經常對洗地機有很強的需求：大面積區域、粗糙和頑固的污垢以及陡峭的斜坡。德國凱馳B150 R駕駛式洗地機正是適用於這項任務的合適設備：堅固耐用的鋼結構可用於載重應用，並且最大可傾斜15%。它配備了一個大水箱和強勁的電池，可長時間無中斷使用。
還能夠更容易嗎？
緊湊且機動性極佳的KM 75/40 W 能夠毫不費力地徹底清洗中小面積區域。使用牽引驅動替代人力，同時，強大的吸塵能力還保證了清潔度且沒有揚塵。用戶可以選擇強勁的汽油機驅動，或選擇靜音的電池驅動以用於室內使用，提供選配的抗靜電地毯掃地機套件。
進步讓一切變得簡單
德國凱馳KM 90/60 R是一種緊湊型駕駛式掃地機，具有極佳的操作舒適性、高區域清掃性能以及有效的自動過濾器清洗系統。它配備了可調式座椅、傾斜式轉向盤和大型車輪更容易於使用。