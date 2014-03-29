飯店行業
城市中最好的飯店。 可持續的衛生管理目前已成為飯店和餐廳行業的規定。它可以提高客人的幸福感，並反應出飯店的自我形象。此外，專業的維護也延長了設施的使用壽命。有成本意識的飯店經理投資購買德國凱馳清潔系統是因為這些系統使用經濟節省成本，簡易操作並且使用壽命持久。
準備就緒來歡迎客人
第一印象非常重要。在飯店和餐飲行業尤其如此。乾淨整潔是客人對飯店的第一印象。一流的飯店和服務提供商都依靠全球市場領導者德國凱馳實現這個目的。從用於迎賓大廳清洗的洗地機，到用於清潔客房或走道的超靜音真空吸塵器，德國凱馳始終能為您提供合適的清潔系統。
丟掉您的畚箕和掃把吧!
EB 30/1 電池電動掃地機是清掃入口和接待區最理想的選擇。它們可以快速、靜音且容易地掃除硬地板和地毯上的鬆散灰塵，立即使用，能夠悄無聲息地擱置一邊。
成本效益和技術兩者兼具
洗地機能夠衛生地清洗地板，並讓地板閃耀光芒。通過它的高接觸壓力，滾刷技術對於織紋式或接縫式表面具有優異的清洗效果。盤刷設計的設備適用於平滑的表面。
節能從未如此有趣！
具有最佳的氣流系統，T 12/1 基本型真空吸塵器一樣擁有相同的卓越清洗性能，但能耗最多可降低40%。它的噪音水平也降低 5 dB(A) 。
噴抽即可清潔地毯
適用於重污地毯：噴抽清洗機可以同時完成鬆散和清除灰塵兩個步驟。Puzzi 系列產品的噴抽功能理想適用於人潮流量較高的區域，在這些區域必須能夠讓地面快速乾燥至恢復重新使用的狀態。
適用於飯店車道和入口的德國凱馳產品
只有最佳才足夠。
客人第一。客人希望所有區域在任何時候都能夠保持乾淨和安靜。因此，用於室內區域的清潔設備必須具有以下特殊的特性：它們必須噪音低，易於運輸，採用人體工程學設計，並且即使在很小的空間內也可以使用。這些特點讓這些設備更加易於使用，並讓操作者更舒適。
一流的地毯外觀
直立式滾刷吸塵器，如CV 38/1，結合了大吸入容量與電動滾刷的清潔能力。這可以達到提升絨毛清潔的效果，而使吸塵器可以清除深入絨毛內部的灰塵顆粒。設備上的指示燈可以向操作者指示何時需要更換集塵袋以取得最佳的清洗效果。
因為少即是多 - 一切本應如此。
透過使用T 12/1，灰塵並不會進入袋中，而是直接進入一個堅固的集塵桶。它配備了一種通用且高效的過濾系統。畢竟清潔和衛生最重要。選配抗靜電的彎管可以保證主機的吸力以便於毫不費力地吸塵。
吸塵管配備了超長的軟管
適用於所有地面的吸塵器CV 60/2是一種真正全能的設備，它可以根據每種地板覆蓋物自動進行自動調節。從清洗硬地板切換至清洗地毯，或者從清洗地毯切換至清洗硬地板，設備自動進行自我調節，不需更換配件。易於使用並非常機動性它採用了對旋式滾刷、側刷、吸塵管和選配的高效空氣過濾器。主機配置實用配件套件可用於清洗難以觸及的區域，其它配件也可以隨時準備使用。
清潔邊緣和角落的經典解決方案
這種伸縮式的手動吸塵管可以觸及刷子無法接觸的區域。靈活的吸塵軟管讓日常清潔變得非常簡單。
不影響正常活動地清洗大面積區域
BRC系列產品中的自動地毯清洗機結合了噴抽功能與滾刷的機械清掃動作。它們適用於濕式臨時性清洗和大面積基本清洗。
內裝紡織品清潔大師
Puzzi噴抽式清洗機通過無與倫比的抽吸性能特別適用於室內裝飾清潔任務，乾燥時間非常短。
不使用化學品清除水垢和污垢
SG 4/4高壓蒸氣清洗機可以清除浴室中的頑固水垢和污垢而不使用清潔劑。智慧的解決方案讓人印象深刻：雙水箱系統消除了加熱水的等待時間。VapoHydro功能讓用戶可以連續地調節蒸汽和熱水的噴水量。
處理困難的吸塵任務
通過符合人體工程學設計的背帶，操作者可以舒服地將BV 5/1 釋壓背帶式真空吸塵器背在後背上 - 理想適用於清潔樓梯或兩排座位之間的狹窄區域。用戶還可以選擇電池驅動款式以實現更高的使用靈活性。
適用於房間和浴室的德國凱馳產品
純粹休閒
在游泳池和烤箱中，清潔和衛生是首要任務。沒有任何妥協。德國凱馳清潔設備適用於療養領域的清潔任務：它可以清除粗細污垢，溶解水垢並消毒。讓這些區域變得乾淨和衛生。
用於快速清洗
緊湊型BR 30/4 C洗地機是維護敏感區域地板衛生的首選，如在赤腳區域等。您可以同時完成噴洗、刷洗和抽吸過程，也可以分步完成這些步驟。迅如閃電，且一塵不染。
適用於所有地板的全能產品
BR 40/10 C洗地機擁有廣泛的特點：它可以像盤刷一樣洗地，像濕式吸塵器一樣吸入污水，並像高速設備一樣對地板進行拋光。兩個橡膠片的位置讓它能夠非常近距離地真空清掃邊緣地區。此外，刮水座還可以在前後行進方向吸入污水。
環境友善的衛生清潔
SG 4/4高壓蒸氣清洗機確保了烤箱中完美的衛生性，且不使用清潔劑：有益於人和環境。
無與倫比的性能
表面與地板強力刷，如FR 30 ME，可提供10倍的區域清洗性能，擁有清洗大面積區域必需的高效率。
有備無患
NT 65/2 乾濕兩用吸塵器可以快速地清除地板上的水以避免滑倒的危險，並有效地清除污垢。它的強吸力還可以清除粗塵。
細菌殺菌處理
Karcher Inno-Foam套件是一種配合高壓清洗機進行清潔和消毒的泡沫系統。消毒泡沫的粘附時間特別長，從而提高了它的消毒有效性。雙噴水管非常易於使用，用手腕輕彈即可在泡沫噴頭與高壓噴頭之間更換。
適用於烤箱、SPA水療和健身區域的德國凱馳產品
符合規定的清潔工作
廚房對於餐廳的名聲非常重要。出於遵守衛生法規等原因，這些地方必須首先保證衛生。德國凱馳清潔系統提供了所有必需的設備、配件和清潔劑，讓不鏽鋼表面、烤箱和地板保持促進食欲的衛生條件。
無線式臨時性清洗
BR 30/4 C Bp可以立刻清洗很小的潑濺。通過使用無線驅動消除了電線纏繞的麻煩。沒有絆倒人員或被纏住的風險。但這種洗地機具有足夠的耐久力進行徹底清洗。
甚至設備本身都非常衛生
HD 2.3/14 C Ed Food高壓清洗機是專為商業廚房設計的產品。它擁有一個食品級的高壓軟管和耐磨的灰色輪子，不會留下任何輪胎磨痕。配合FR 30 ME表面地板強力刷使用，它是頂級餐廳不可或缺的設備。
適用於困難的清洗任務
NT 65/2 Ap是一種專業用途的高性能、雙吸塵馬達乾濕兩用吸塵器。通過氣流可以高效的板式過濾器，而實現近乎恆定的吸力。
讓高壓蒸氣派上用場
它使用高達99度的熱水蒸氣噴射的集中力清除頑固的烘乾的污垢。使用各種德國凱馳蒸汽清洗機配件處理各種清潔任務，這些配件包括細噴頭、黃銅毛刷(選配)以及多樣材質的布套刷等配件。
適用於廚房、餐廳和宴會廳的德國凱馳產品
戶外設施 - 大門入口
享受一頓大餐或一個幸福周末的預期快樂。整潔的戶外區域可以加深這種期待的快樂。飯店的運營者應當充分利用這種優勢 - 在停車場、飯店車道兩旁、地下停車場、人行道和游泳池等區域。通過德國凱馳清潔設備系統，您可以使用我們完美配合的設備、配件和清潔劑讓這一切賞心悅目。
進步讓一切變得簡單
德國凱馳 KM 90/60 R是一種緊湊型駕駛式掃地機，它具有高操作舒適性、高區域清洗性能和有效的自動過濾器清洗系統。位置可調式座椅、傾斜式轉向輪以及超大型車輪讓其容易操作性滿足了所有期望。
還能夠更容易嗎？
緊湊且機動性極佳的KM 75/40 W 能夠毫不費力地徹底清洗中小面積區域。使用自驅替代人力，同時，強大的吸塵能力還保證了清潔度且沒有揚塵。用戶可以選擇強勁的汽油機驅動，或選擇靜音的電池驅動使用於室內使用，提供選配的抗靜電地毯掃地機配件。
高壓地面清洗
FR 30地面清洗機能夠將德國凱馳高壓清洗機的強大能力有效地轉變為區域清洗性能。塑料外殼型產品非常易於使用，不管是室內還是室外都能夠使用。
合適應用場所
多層停車場經常對洗地機有很大的需求：大面積區域、粗糙和頑固的污垢以及陡峭的斜坡。B 250 R或是B 150 R是適用於這項工作的合適設備：堅固的鋼結構可用於重載用途並能夠適用於傾斜10~15%的區域。它配備了一個大水箱和強勁的電池，可長時間不中斷使用。
專業清掃真的可以如此簡單
創新的EB 30/1電動掃地機是一種替代傳統清掃方式的快速、高效且舒適的設備。它精巧的滾刷位置設計讓其能夠觸及邊緣死角，提供令人印象深刻的清洗性能。強大的長效電池消除了令人厭煩的電纜。腳踏式電源開關讓操作更為方便。