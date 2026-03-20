洗地機 BD 50/50 C Bp Classic

BD 50/50 C BP Classic是由電池驅動的洗地機類，適合中型清潔面積且價格具備市場競爭力，緊湊的入門款。該機清潔效率可達2000平方米/每小時

特色： 1. 輕量化設計，僅57Kg(淨重)操作輕便 2. 緊湊外型，提升清潔視角 3. 3段圖形化操作，操作面板立刻上手使用 4. 超強真空吸水馬達，污水回收不殘留 5. 特殊凹槽刮水座，地板不留水痕 6. 清水箱污水箱一體，減少主機體積 7. 可對應各類地板更換清潔刷或鉤盤

特點和好處
洗地機 BD 50/50 C Bp Classic: 價格實惠的入門款式
價格實惠的入門款式
價格與效能同時具備 減少部分功能
洗地機 BD 50/50 C Bp Classic: 快速上手的簡易圖形化清潔模式轉盤
快速上手的簡易圖形化清潔模式轉盤
圖形化設計輕鬆上手 短時間就可以操作 使用者色彩標示，讓主機更容易使用
洗地機 BD 50/50 C Bp Classic: 緊湊的大水箱容量
緊湊的大水箱容量
極大的移動清潔能力 提升清潔視野
配置電池閥與移動滾輪提供最大舒適
  • 當主機切斷電源後，電磁閥會自動切斷清水箱出水
  • 折疊式輔助輪使便捷的兩步驟成為可能。
  • 折疊式輔助輪大大方便了機器的運輸。
可對應多類型電池組的擺放空間
  • 電池組容易更換
  • 有三段清潔模式
清潔組
  • 可選配多樣清潔配件對應清潔
  • 可以將清潔用品放置於主機上
圖形化清潔模式轉盤
  • 單鍵操作
  • 非常方便使用
用黃色的操作介面簡單分配功能
  • 不需要長時間訓練就可以馬上上手
可使用直式或弧形刮水座
  • 可以對應不同地板材質調整盤刷
強化堅固的機身
  • 適合每天使用
  • 非常耐用

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 具備刷頭轉向
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 510
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 850
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 50 / 50
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) max. 2040
實際工作面積(平方公尺) (m²/h) 1200
電池 (V/Ah) 24 / 105
電池使用時間 (h) max. 3
電池充電器供電電源 (V) 220 - 240
刷滾動轉速 (rpm) 155
刷壓 (g/cm²/kg) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
走道迴旋半徑 (mm) 1240
消耗水量 (l/min) max. 2.3
噪音量(分貝) (dB(A)) 66 - 66
馬達額定功率(瓦特) (W) max. 1100
不含配件重量 (kg) 53
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1170 x 570 x 1025

主機規格或內含配件

  • 盤刷: 1 Piece(s)
  • 刮水條: 1 Piece(s)

設備

  • 雙水箱系統
洗地機 BD 50/50 C Bp Classic

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