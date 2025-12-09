壓力清洗機 HD 4/9 P EASY!Force技術
HD 4/9 P是專業用高壓清洗機最小巧型且採用德國凱馳Easy!Force清潔科技，降低清潔時的高壓回饋不適。另外主機結構緊湊，重量輕，上下樓梯移動方便。可伸縮的大型把手，黃銅汽缸頭和自動洩壓裝置。也可以垂直和水平的高壓運作。
HD 4/9 P輕便可攜式高壓清洗機，屬於結構緊湊德國工藝風格，重量輕和出色的移動性令人印象深刻。該機採用黃銅高壓幫浦。使用可靠的3活塞的幫浦。可手提。高壓清潔機是適合於垂直和水平的操作。實用的配件存儲功能包括噴頭收納盒，採用德國凱馳專業用Easy!Lock配件，減少清潔時的不適感、安裝時間與耐用度。實用的橡膠帶可安全地固定高壓軟管。自動洩壓系統讓使用者更安心使用。優勢：它可以保護幫浦，增加使用壽命。它降低了維修和維護成本。
特點和好處
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。 Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
最佳的移動力整合於主機上的把手讓主機可以隨清潔區域移動 緊湊式的包裝
靈活性垂直或水平擺放都可以運行 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載 主機可以橫躺擺放操作提供最大的穩定度。
品質
- 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
- 高壓黃銅幫浦砫
配件收納處
- 配件收納掛架採用標準(M18x1.5)螺牙可以對應凱強力地板刷掛放。
- 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
- 橡皮扣可以將高壓管扣緊收納
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|380
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|90 / 9
|最大壓力(Bar) (bar/MPa)
|130 / 13
|功率(kW)或(W) (kW)
|1.4
|電源線 (m)
|5
|進水口
|3/4″
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|20.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|22.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|351 x 312 x 904
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 無後座力清潔技術
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管規格: DN 6, 250 Bar
- 噴桿: 840 mm
設備
- 壓力控制開關
應用範圍
- 門面牆壁清潔
- 施工現場
- 地板與牆面清潔
- 室外區域
- 汽車
- 主機與設備