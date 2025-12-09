壓力清洗機 HD 4/9 P EASY!Force技術

HD 4/9 P是專業用高壓清洗機最小巧型且採用德國凱馳Easy!Force清潔科技，降低清潔時的高壓回饋不適。另外主機結構緊湊，重量輕，上下樓梯移動方便。可伸縮的大型把手，黃銅汽缸頭和自動洩壓裝置。也可以垂直和水平的高壓運作。

HD 4/9 P輕便可攜式高壓清洗機，屬於結構緊湊德國工藝風格，重量輕和出色的移動性令人印象深刻。該機採用黃銅高壓幫浦。使用可靠的3活塞的幫浦。可手提。高壓清潔機是適合於垂直和水平的操作。實用的配件存儲功能包括噴頭收納盒，採用德國凱馳專業用Easy!Lock配件，減少清潔時的不適感、安裝時間與耐用度。實用的橡膠帶可安全地固定高壓軟管。自動洩壓系統讓使用者更安心使用。優勢：它可以保護幫浦，增加使用壽命。它降低了維修和維護成本。

壓力清洗機 HD 4/9 P EASY!Force技術: 節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。 Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
整合於主機上的把手讓主機可以隨清潔區域移動 緊湊式的包裝
垂直或水平擺放都可以運行 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載 主機可以橫躺擺放操作提供最大的穩定度。
品質
  • 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
  • 高壓黃銅幫浦砫
配件收納處
  • 配件收納掛架採用標準(M18x1.5)螺牙可以對應凱強力地板刷掛放。
  • 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
  • 橡皮扣可以將高壓管扣緊收納

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 380
進水溫度(攝氏度) (°C) 60
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 90 / 9
最大壓力(Bar) (bar/MPa) 130 / 13
功率(kW)或(W) (kW) 1.4
電源線 (m) 5
進水口 3/4″
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 20.5
重量(包裝後公斤) (kg) 22.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 351 x 312 x 904

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: 無後座力清潔技術
  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管規格: DN 6, 250 Bar
  • 噴桿: 840 mm

設備

  • 壓力控制開關
應用範圍
  • 門面牆壁清潔
  • 施工現場
  • 地板與牆面清潔
  • 室外區域
  • 汽車
  • 主機與設備
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

