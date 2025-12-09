HD 4/9 P輕便可攜式高壓清洗機，屬於結構緊湊德國工藝風格，重量輕和出色的移動性令人印象深刻。該機採用黃銅高壓幫浦。使用可靠的3活塞的幫浦。可手提。高壓清潔機是適合於垂直和水平的操作。實用的配件存儲功能包括噴頭收納盒，採用德國凱馳專業用Easy!Lock配件，減少清潔時的不適感、安裝時間與耐用度。實用的橡膠帶可安全地固定高壓軟管。自動洩壓系統讓使用者更安心使用。優勢：它可以保護幫浦，增加使用壽命。它降低了維修和維護成本。