帶有濾芯的清水箱允許長時間的操作並可保護幫浦免於受污染或受損。堅固耐用，耐用緊湊型的塑膠製成使得設備輕便且易於搬運。兩個大車輪和兩個腳輪更具備機動性。噴霧和真空吸塵模式的按鈕都位於設備頂部，便於腳採按壓。易於拆卸的透明吸頭使得效果清晰可見。9升的污水箱簡單傾倒污水。此外搭配德國凱馳噴抽式清洗機專用清潔劑可提升清潔效力，特別是針對紡織品，家俱沙發，並可以瞬間去除煙味及污漬。