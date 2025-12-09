噴抽式清洗機 Puzzi 10/2
適用於商業或家庭使用的噴抽式清洗機。清洗效率大約30-45m²/h。具備可拆卸手提的大型清水箱、大水流量以及壓力都適用於進行中等面積地面的基本清洗。
帶有濾芯的清水箱允許長時間的操作並可保護幫浦免於受污染或受損。堅固耐用，耐用緊湊型的塑膠製成使得設備輕便且易於搬運。兩個大車輪和兩個腳輪更具備機動性。噴霧和真空吸塵模式的按鈕都位於設備頂部，便於腳採按壓。易於拆卸的透明吸頭使得效果清晰可見。9升的污水箱簡單傾倒污水。此外搭配德國凱馳噴抽式清洗機專用清潔劑可提升清潔效力，特別是針對紡織品，家俱沙發，並可以瞬間去除煙味及污漬。
特點和好處
出色的清潔性能對紡織品表面進行完美的纖維深層清潔。 快速乾燥意味著憑藉出色的性能，物品表面可以快速再次使用。 清潔效果極佳，前後效果明顯。
專業品質：極度堅固耐用高效幫浦，使用壽命長。 強大的吸水幫浦具有出色的反吸性能。
改善清潔效率220V機種可選配用 PW 30/1 額外電動滾刷清潔模組。 清掃效果佳 用於提升絨毛清潔的整合滾刷。
全套清潔地毯的配件組
- 靈活的抽吸刮條可實現最佳的抽吸角度和最終的乾燥效果。
- 240 mm寬的地板噴抽吸頭，帶有整合的噴抽軟管。
- 符合人體工程學的雙手握把，讓用戶更加舒適。
可移除，二合一汙水桶與加水桶功能
- 快速添加自來水在清水箱中。
- 方便與簡易移除汙水。
兩個主要開關易於操作
- 無需彎腰：開 / 關腳踏開關可提高速度並易於使用。
- 快速一步法：將噴灑和吸水合併為一次操作。
- 兩步驟法：噴灑在纖維上並讓其浸泡，然後再吸水。
收納清潔碇的收納盒
- 帶有實用的儲物格，用於放置清潔錠劑。用於基於需求的劑量。
電源線掛勾
- 用於安全存放電源線。
- 實用並保護電源線。
- 該機器可以輕鬆方便地運輸和儲存。
用於手持噴抽吸頭和地毯噴抽吸頭的整合存儲
- 由於採用夾扣設計，手持噴抽頭始終隨手可及。
- 整合式延長管支架，手提把內附地板噴抽頭。
- 運輸和儲存方便、舒適。
技術規格
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|30 - 45
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|71
|真空度(毫巴/千帕) (kPa)
|24
|噴灑水量 (l/min)
|2 - 2
|噴灑壓力(MPa) (bar)
|2
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|10 / 9
|風扇功率(瓦特) (W)
|1250
|幫浦的功率(瓦特) (W)
|80
|電壓(伏特) (V)
|110 / 127
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|11.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|705 x 320 x 435
主機規格或內含配件
- 強力滾刷電源座 (選配PW 30手持地板延伸刷頭組): PW 30/1
- 手持刷頭
- 清潔劑: RM 760清潔碇, 2 Piece(s)
- 清潔錠收納盒
- 電源線掛勾
- 噴/吸槍把
設備
- 安裝噴頭: 地板刷, 黃色
影片
應用範圍
- 用於地毯和紡織地板覆蓋物的纖維深層清潔
- 用於地毯上的中度臨時清潔和有針對性的去污
- 用於對較小的地毯區域進行有針對性的纖維深層清潔