壓力清洗機 HD 4/9 C EASY!FORCE技術

全新HD 4/9 C EASY!FORCE技術的高壓清洗機具備德國最新工藝設計外型與耐用的馬達與幫浦，另外全新EASY!FORCE無後座力技術與EASY!LOCK快接鎖設計，帶來全新高壓清潔體驗。HD 4/9 C具備黃銅幫浦與德國製馬達、自動卸壓裝置、進水可達60度水溫，屬於高工作量入門款機種。

具備全新EASY!FORCE技術的冷水高壓清洗機，高品質的組裝和設備特性能長時間使用和使用壽命長。例如，該機器可水平和垂直操作放置操作，具有黃銅幫浦和自動卸壓裝置。還包括最新的EASY！FORCE高壓槍和新開發的EASY！LOCK快接鎖。當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。保證輕鬆、輕便，且輕巧攜帶搬移的機器，以及節省了安裝或拆除的時間，輕鬆操作。額外的功能包括，配件收納處，這個多功能方便整齊收納配件提升產品的整合性。

特點和好處
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。 Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
移動行動力
移動行動力
整合於主機上的把手讓主機可以隨清潔區域移動 手把可以任意延伸或收縮回主機 緊湊式的包裝
靈活性
靈活性
垂直或水平擺放都可以運行 當主機在水平運行時側邊的輪子不會影響到主機的穩定性，而提供更佳的支撐性 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載
品質
  • 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
  • 高壓黃銅幫浦砫
  • 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護幫浦不會因為髒污垢受損。
配件收納處
  • 配件收納掛架採用標準(M18x1.5)螺牙可以對應凱強力地板刷掛放。
  • 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
  • 橡皮扣可以將高壓管扣緊收納

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 420
進水溫度(攝氏度) (°C) 60
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 90 / 9
最大壓力(Bar) (bar/MPa) 125 / 12.5
功率(kW)或(W) (kW) 1.5
電源線 (m) 7
噴頭尺寸 (mm) 32
進水口 3/4″
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 26
重量(包裝後公斤) (kg) 28.4
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 380 x 360 x 930

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: 無後座力清潔技術
  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管規格: DN 6, 200 Bar
  • 噴桿: 840 mm

設備

  • 清潔劑功能: 自吸
  • 壓力控制開關
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

