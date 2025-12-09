具備全新EASY!FORCE技術的冷水高壓清洗機，高品質的組裝和設備特性能長時間使用和使用壽命長。例如，該機器可水平和垂直操作放置操作，具有黃銅幫浦和自動卸壓裝置。還包括最新的EASY！FORCE高壓槍和新開發的EASY！LOCK快接鎖。當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。保證輕鬆、輕便，且輕巧攜帶搬移的機器，以及節省了安裝或拆除的時間，輕鬆操作。額外的功能包括，配件收納處，這個多功能方便整齊收納配件提升產品的整合性。