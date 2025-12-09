壓力清洗機 HD 4/9 C EASY!FORCE技術
全新HD 4/9 C EASY!FORCE技術的高壓清洗機具備德國最新工藝設計外型與耐用的馬達與幫浦，另外全新EASY!FORCE無後座力技術與EASY!LOCK快接鎖設計，帶來全新高壓清潔體驗。HD 4/9 C具備黃銅幫浦與德國製馬達、自動卸壓裝置、進水可達60度水溫，屬於高工作量入門款機種。
具備全新EASY!FORCE技術的冷水高壓清洗機，高品質的組裝和設備特性能長時間使用和使用壽命長。例如，該機器可水平和垂直操作放置操作，具有黃銅幫浦和自動卸壓裝置。還包括最新的EASY！FORCE高壓槍和新開發的EASY！LOCK快接鎖。當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。保證輕鬆、輕便，且輕巧攜帶搬移的機器，以及節省了安裝或拆除的時間，輕鬆操作。額外的功能包括，配件收納處，這個多功能方便整齊收納配件提升產品的整合性。
特點和好處
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。 Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
移動行動力整合於主機上的把手讓主機可以隨清潔區域移動 手把可以任意延伸或收縮回主機 緊湊式的包裝
靈活性垂直或水平擺放都可以運行 當主機在水平運行時側邊的輪子不會影響到主機的穩定性，而提供更佳的支撐性 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載
品質
- 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
- 高壓黃銅幫浦砫
- 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護幫浦不會因為髒污垢受損。
配件收納處
- 配件收納掛架採用標準(M18x1.5)螺牙可以對應凱強力地板刷掛放。
- 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
- 橡皮扣可以將高壓管扣緊收納
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|420
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|90 / 9
|最大壓力(Bar) (bar/MPa)
|125 / 12.5
|功率(kW)或(W) (kW)
|1.5
|電源線 (m)
|7
|噴頭尺寸 (mm)
|32
|進水口
|3/4″
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|26
|重量(包裝後公斤) (kg)
|28.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|380 x 360 x 930
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 無後座力清潔技術
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管規格: DN 6, 200 Bar
- 噴桿: 840 mm
設備
- 清潔劑功能: 自吸
- 壓力控制開關