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現代生活有其獨有的節奏。現在，店鋪經常採用24小時營業。在購物時，無論何時和以何種方式，他們都更喜歡友好佈置的商店。這就是為什麼商店設計裝潢公司開發一種基於消費者節奏的動態佈局的原因。他們使用現代化的材料為實現這個難以置信的設計目標創造了條件。然而，這種技術對清洗材料提出了全新的挑戰。德國凱馳通過創新和高效的清潔產品可完美地應對這種挑戰。德國凱馳清結系統：精選的設備、配件和清潔劑。