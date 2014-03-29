直銷零售業
使用德國凱馳將有助您成功。 在直銷零售業，衛生和清潔是邁向成功的關鍵因素。乾淨和整潔深受客戶的重視，不管他們是否已經意識到這一點，這些因素都將在客戶做出最終購買決定中扮演著重要角色。德國凱馳能夠為所有工作區域和地板清潔提供合適、高效和具有成本效益的清潔解決方案：德國凱馳清潔設備系統 - 一系列完美定製設備、配件和清潔劑。一系列現代服務提升了我們系統的專業化水平，從銷售到維護和維修，整合一次購足的服務，保證了清潔水平並符合衛生標準。德國凱馳，清潔系統的全球市場領導者。
清潔和安全性：一直非常重要。
客戶始終第一，他們希望所有區域在所有時間都能夠保持高衛生標準。因此，用於清潔客戶區的清潔系統必須具有某些特別的特徵。它們必須安靜、不顯眼、易於移動、符合人體工程學設計並能夠在狹小空間內使用。德國凱馳高品質清潔設備的組合可以非常容易地完成所有任務。
適用於大型清潔任務
B 150 R*駕駛式洗地機的大容量水箱與清潔效率適用於大型商場、購物中心和倉庫。根據使用的區域，這種設備可配置盤刷(D75~D90)或滾刷(R75~R90)，工作寬度為750至900 cm。創新的EASY圖形化操作面板確保了設備在任何地方都能夠簡單地使用。
確保清潔性
靈活且靜音的B 40 C/W/W DOSE ，即使在白天期間需要清潔地板，也能提供了最佳的清潔效果。
輕微的清掃感覺
創新的EB 30/1 小型掃地機可提供舒適且有效的清潔效果。理想適用於小型區域，如入口或購物車存放處。
功能非常強大
T 12/1乾式吸塵器是同類產品中最靜音的設備，理想適用於在營業時間執行清潔任務。
視野清晰地高效清潔
BD 50/40 RS 站立式洗地機（盤刷）和BR 55/40 RS（滾刷）操作簡單且具有極佳的清潔視角。這種型號產品非常易於安裝和拆卸，在需要狹窄區域或障礙物較多的區域非常節約時間和精力和便利清潔操作。
適用於入口、出口和走道的德國凱馳產品
衛生：只有最好的系統才能實現
在加工區及對客戶開發的區域，搬運食物需要符合嚴格的衛生規範。更嚴格的新標準，如HACCP食品安全管理體系、歐洲標準ISO和IFS國際食品標準、英國BRC食品安全全球標準或美國FDA規範，對設備和整體解決方案提出了更高的衛生要求。德國凱馳清潔設備系統，包括設備、配件和獨自開發和生產的清潔劑，確保了所有液體和乾式清潔應用都可以符合最高的技術標準。
訂製的性能
緊湊的固定式高壓裝置完美適用於這種特殊任務。在衛生為關鍵的食品行業，適用的清潔產品範圍涵蓋了每種類型的清潔應用。
極度清潔，極快速清潔
HDS緊湊型高壓清洗機採用了經過實地檢驗且堅固耐用的技術，擁有無與倫比的使用成本，且操作非常簡單。讓污垢遁於無形，對環境和操作者非常友善：在eco!efficiency模式下，使用60°C的熱水可節約20%的燃料。大型滾輪讓它能夠快速、輕易地移動。
不加熱的高壓清洗機
通過可調節的壓力設置（從20 bar起），功能強大的HHD 2.3/14 C Ed Food高壓清洗機可用於食品準備區，或是預清洗、消毒和中和任務的理想解決方案。
簡單地清潔
BR 40/10 C緊湊型洗地機是一種通用型設備，可用於任何需要清洗地板且抽除污水的應用。
快速和有效
BR 30/4洗地機可徹底但溫和地清洗小型公寓和骯髒的地面。它可以同步吸乾水漬，這意味著地板可以立即安全地投入使用。它還完美適用於在營業期間執行臨時性清洗任務。
適用於新鮮食品區和櫃台區的德國凱馳產品
最先進的技術。
現代生活有其獨有的節奏。現在，店鋪經常採用24小時營業。在購物時，無論何時和以何種方式，他們都更喜歡友好佈置的商店。這就是為什麼商店設計裝潢公司開發一種基於消費者節奏的動態佈局的原因。他們使用現代化的材料為實現這個難以置信的設計目標創造了條件。然而，這種技術對清洗材料提出了全新的挑戰。德國凱馳通過創新和高效的清潔產品可完美地應對這種挑戰。德國凱馳清結系統：精選的設備、配件和清潔劑。
自動手扶梯清洗機
如果沒有專用設備，自動扶梯非常難以清洗。德國凱馳自動手扶梯清洗機是一種具有成本效益且高效的解決方案。定期使用自動手扶梯清洗機和德國凱馳專業配方的清潔劑可保持自動扶梯的清潔和安全。
購物中心
駕駛式洗地機適用於清洗和維大型護購物中心的公共區域。用戶友善的圖形化操作介面EASY Operation讓您能夠時刻實現所需的清潔效能。
適用於收銀台區域的德國凱馳產品
適用於非食品區、服務區和服裝區的德國凱馳產品
儲藏區和後續工作的衛生。
在食品行業，儲藏區的衛生是保證食品全面衛生的重要組成部分。在這個區域，商品經常被帶進、包裝和儲存，或者拿出儲藏區，重新包裝或拆開包裝並運輸至食品部門。即使在這些區域，德國凱馳清潔系統依然能夠確保符合嚴格的衛生標準和法律規範。精選的清潔設備、配件和清潔劑可快速、簡單且具有成本效益地完成清潔任務。
裝載包裝區
到達和出發，裝載和卸載 - 裝載區一直都處於使用狀態，這導致了許多積塵。德國凱馳高壓清洗機可以立刻清除這些污垢。高壓水流噴射能夠非常容易地清除甚至最頑固的污垢，深入地清洗每個細小的角落，並能夠快速地完成清潔任務。
100%地板乾淨無塵
緊湊的KM 75/40 W掃地機能夠徹底且有效地清洗嚴重附著髒污和難以接觸的儲藏區。它的掃地功能還能夠將揚塵的程度降到最低。圖形化操作介面EASY Operation易用設計理念確保了即使毫無經驗的用戶也能夠毫無障礙地使用這種設備。
持續清除乾濕污垢
NT 65/2 AP乾濕兩用吸塵器擁有長時間無中斷使用的恆定吸力：兩台強大的渦輪機，一套專利保護的過濾器系統，半自動化的過濾器清洗系統和一個大容量的容器。
完美地清掃棧板運輸經過路線
清潔運輸的路線是保證安全運輸棧板的必要條件。路徑表面的污垢可中斷整個物流流程。德國凱馳掃地機能夠完美地保證運輸經過路線始終保持清潔。它們不僅快速和高效，還非常易於使用。
正確的道路
符合嚴格的衛生標準要求用戶選擇合適的設備和執行專業的清潔計劃以確保細菌、病毒和真菌毫無辦法滋生。基於這個原因，德國凱馳提供了廣泛的清潔設備和專用消毒劑和清潔劑。德國凱馳清潔系統：完成一次購足式解決方案。
恆定的性能，毫不投機取巧
德國凱馳全液壓駕駛式掃地機裝備精良，可深入清洗每個角落。它們提供多種驅動類型(電力/柴油/汽油/LPG氫燃料)，用戶可根據具體的使用要求進行選擇：柴油機、汽油機或電池驅動。
適用於儲藏區的德國凱馳產品
完美的戶外清洗機。
第一印象非常重要。特別是公司的戶外區域，它不僅具有廣告作用，還向外界展示了您公司的第一印象。此外，您還需要將入口附近的骯髒程度降到最低以防止污垢被帶進室內，同時還要保持裝載貨物區和小路的清潔。這些污垢包括樹葉、道路灰塵以及破碎托盤等粗糙碎片。
即刻完成大面積清潔任務
為了能夠短時高效地清潔大面積的戶外區域，您需要一台功能強大且非常靈活的掃地機，它必須擁有低能耗、大容量容器和大量的配件。
室內和戶外均具有久經證明的性能
KM 70/20 C手動掃地機可實現毫無灰塵的清掃效果，並且相比於傳統掃把，它的清掃速度快7倍 - 室內和戶外均可使用。
讓污垢遁於無形 - 易於使用
您是否需要清洗多層停車場？這些地方正是B 150 R等極其堅固耐用型洗地機大發神威的地方。
適用於戶外區域和綠化空間的德國凱馳產品
適用於停車場和地下停車場的德國凱馳產品
有效且高效的辦公區域清洗
在食品加工行業，清潔和衛生最為重要。靠近生產線的行政區域是特別敏感且區域，如辦公室、用於生產線控制的電腦機房、或衛生設施。這裡的清潔任務是盡可能減少灰塵和污垢在生產區域與行政區域之間傳播。
一流的大面積清洗性能
創新的BRC系列產品結合了噴抽技術和滾刷機械清洗的優點，是短時間大面積清洗任務的理想選擇。
專業用高品質的乾式吸塵器
創新的T 12/1 吸塵器是與專業清潔物業共同開發的產品，它擁有很強的吸力，並採用了5級過濾器系統，其中包括三層絨布過濾包、一個永久式主過濾器和一個電機保護過濾器。高效空氣過濾器。
清除深入紡織物內部的污垢
鋪地毯的廊道和辦公室需要定期進行深度清洗，德國凱馳直立式滾刷洗地機及直立式吸塵器能夠理想地完成這項任務。
移動式噴抽式清洗機
德國凱馳噴抽清洗機適用於清洗所有類型的紡織品表面：地板地毯、軟墊家具、辦公椅以及車輛座椅等。方便的移動式Puzzi系列噴抽清洗機功能強大且堅固耐用，並且配合廣泛的配件可用於多種應用。