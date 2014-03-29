德國凱馳iSolar太陽能專業清洗解決方案適用於清洗太陽能模組的系統解決方案

清洗發電模組 - 確保產量

首個通過DLG測試認證的發電模組清洗系統！高效能化的德國凱馳清洗解決方案可完美地清洗太陽能模組，相比於佈滿灰塵的模組，乾淨的太陽能模組產量可提高20%。

實際上iSolar清洗系統沒有任何使用限制。不管太陽能和發電模組用在何處 - 農業、貿易、工業或家庭用途，iSolar都能夠確保太陽光能被有效地轉化為電力。而暴露在重污垢地區的太陽能系統特別有幫助。在農業應用中，主要問題是相鄰農場產生的灰塵和畜棚產生的廢氣。對於發電系統運營商和清洗服務的物業清潔公司來說，iSolar是一種經濟的選擇。

對於清洗發電系統，我們推薦： HDS 10/20-4 M 熱水高壓清洗機或HD 10/23-4 S冷水高壓清洗機，並配合德國凱馳水軟水系統和iSolar配件使用，例如需要使用強力螺旋圓刷和伸縮式噴桿。