德國凱馳iSolar太陽能專業清洗解決方案適用於清洗太陽能模組的系統解決方案
灰塵、煙灰和花粉甚至是動物的糞便等殘渣可將發電模組和太陽能熱能模組的輸出減少達20%。雨水、露水和風的自然力在任何地方都不具備有效清洗這些模組的能力。這就是為什麼德國凱馳能提供能夠徹底清洗太陽能模組的新型高壓清洗機配件的原因：通過伸縮式噴桿上裝著強力螺旋圓刷的iSolar系統，用戶可以經濟地清洗面積達1,500 m²的模組。
清洗發電模組 - 確保產量
首個通過DLG測試認證的發電模組清洗系統！高效能化的德國凱馳清洗解決方案可完美地清洗太陽能模組，相比於佈滿灰塵的模組，乾淨的太陽能模組產量可提高20%。
實際上iSolar清洗系統沒有任何使用限制。不管太陽能和發電模組用在何處 - 農業、貿易、工業或家庭用途，iSolar都能夠確保太陽光能被有效地轉化為電力。而暴露在重污垢地區的太陽能系統特別有幫助。在農業應用中，主要問題是相鄰農場產生的灰塵和畜棚產生的廢氣。對於發電系統運營商和清洗服務的物業清潔公司來說，iSolar是一種經濟的選擇。
對於清洗發電系統，我們推薦： HDS 10/20-4 M 熱水高壓清洗機或HD 10/23-4 S冷水高壓清洗機，並配合德國凱馳水軟水系統和iSolar配件使用，例如需要使用強力螺旋圓刷和伸縮式噴桿。
柔和且徹底地清洗： iSolar 800/400
iSolar 400和iSolar 800清洗刷由高壓清洗機產生的高壓水柱動力驅動，這些水驅動旋轉的強力圓刷也可幫助清除污垢。然而，清洗效果主要還是通過毛刷的機械清洗。毛刷由尼龍制造，確保清洗時不會刮傷模組表面。iSolar 800/400在低壓下使用，不會存在任何損壞模組的危險。為了保証超長的使用壽命，旋轉圓刷使用堅固耐用的滾球軸承。
iSolar 400
iSolar 400強力螺旋圓刷的工作寬度為40公分，特別適用於清洗中小型發電系統。由於重量輕且易於操作，即使是高架起來的系統也可以被方便地清洗。
- 用於清洗小面積的緊湊型入門級產品
- 特別適用於高架起來的系統
- 安裝球軸承的高壓水柱驅動的圓刷
- M 18 × 1.5接頭；可與標準HD/HDS 設備兼容
iSolar 800
iSolar 800高壓水柱驅動的強力螺旋刷頭配備兩個圓刷，刷頭工作寬度為80公分，適用於清洗中小型發電系統
。兩個圓刷平衡了所有橫向作用力，確保最佳的操作穩定性。刷頭上靈活的角接接頭讓工作更容易。它確保了毛刷可以放平，實現一致的清潔效果。刷頭設計用於在高處區域實現最好的清洗性能，理想適用於清洗大型系統，如房頂等。
- 在高處區域具有極佳的清洗性能
- 極佳的橫向作用力平衡能力
- 安裝滾珠軸承的兩個圓刷
- 堅固耐用的黃銅鉸鏈可靈活地調整工作角度
- M 18 × 1.5接頭；可與HD/HDS設備兼容
iSolar跌落保護裝置可保証設備在房頂安全的工作。
- 經過認証、符合安全標準的系統
- 配備沖擊緩沖器的防墜裝置
- 堅固耐用的金屬箱，便於存儲和運輸
- 包含12米調節繩
- 捆綁帶
- 帶有快速釋放緊扣件的安全線束
水垢和頑固污垢：安全地溶解
硬度高的水可產生水垢殘留，這會導致太陽能模塊性能顯著降低。移動式Karcher水軟化器和RM 99太陽能模塊清潔劑能夠可靠地防止產生水垢痕跡。在水軟化器中，離子交換樹脂可清除水中溶解的水垢，將水的硬度降低至0–1 °dH。如果單獨使用水清洗仍然不夠，例如在處理重污垢或油脂污垢時，RM 99太陽能模塊清潔劑可清除污垢和溶解的水垢，讓太陽能模塊上面沒有任何水垢痕跡。
RM 99太陽能模組清潔劑：有效且柔和
- 高效柔和地清除大部分頑固污垢
- 防止出現水漬殘留
- 可使用所有硬度的水
- 可容易去除生物糞便殘留
- 使用後可提升板面對於髒污的防護力
移動式防水垢裝置
硬度高的水會留下水垢殘留。德國凱馳 WS 50移動式水軟化器配合RM 99太陽能模塊清潔劑能夠可靠地防止出現水垢殘留。在水軟化器中，離子交換樹脂可清除水中溶解的水垢，將水的硬度降低至0–1 °dH。清洗乾燥後不會留下殘留痕跡。
- 優異的移動性，易於運輸
- 鋼管框架並安裝充氣輪胎