真空掃地機 KM 75/40 W G
“以簡單的方式清掃” 手推式真空清掃機配備最新歐盟規定的可靠、強大的五行程汽油發動機，非常適合對 600 平方米以上的室外區域進行深度無塵清潔。 圖形化操作介面概念和可抽取拖拉移動的集塵箱具有高度的使用者友善介面。高度的機動性，緊湊的尺寸和可靠的引擎驅動。
KM 75/40 W G汽油驅動手推式真空掃地機，帶引擎驅動裝置，可有效吸塵。更多技術細節：驅動：> 柯勒五行程汽油發動機 > 可變清掃速度：0 - 4.5 公里/小時清掃系統: > 無需工具即可更換邊刷 > 邊刷舉升/降低 > 主刷更換和無需工具即可調節 過濾系統： > PES板式過濾器（過濾面積：1.8 平方米） > 有效的機械過濾器清潔 > 無需工具即可更換過濾器 集塵容器： > 容量：40 升 > 容器帶有滾輪、凹槽把手拉推車把手 操作： > 簡單的操作顯示 > 高度可調的手拉桿
特點和好處
手推車式的集塵箱
- 集塵箱有拉出的把手 - 容易拉出傾倒垃圾
- 短時間的清潔時間
高效能過濾系統含機械式過濾清潔方式
- 1.8平方公尺的過濾效率適合長時間工作
- 更耐用可水洗的聚酯纖維
- 機械式的過濾系列且符合人體工學的把手
容易進行維護
- 過濾器與滾刷都可以輕易不需要工作進行調整或彈性維護
容易操作
- 乾淨且符合邏輯控制介面編排更容易使用
- 所有掃地機都符合德國凱馳標準
技術規格
|驅動類型
|汽油驅動
|驅動方式
|4行程引擎
|引擎製造商
|Honda
|驅動電池伏特/額定功率 (W)
|3300
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|3375
|工作寬度 (mm)
|550
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|750
|集塵箱 (l)
|40
|高爬坡能力(角度) (%)
|15
|操作速度 (km/h)
|4.5
|過濾範圍 (m²)
|1.8
|重量(包括配件) (kg)
|84
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1430 x 750 x 1190
主機規格或內含配件
- 板式過濾器: 由聚酯製成
設備
- 手動過濾器清潔
- 移動方向, 前進
- 可調整式滾刷
- 移動方便的汙水箱
- 垃圾擋板
- 向下摺疊把手
- 清掃原理
- 吸塵
- 可調整吸力
- 側刷, 可舉昇與調整
應用範圍
- 用於清潔停車場和加油休息服務站
- 用於校園和市政環境等清潔區域
- 也是小型車間和農業的理想選擇