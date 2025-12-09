真空掃地機 KM 75/40 W G

“以簡單的方式清掃” 手推式真空清掃機配備最新歐盟規定的可靠、強大的五行程汽油發動機，非常適合對 600 平方米以上的室外區域進行深度無塵清潔。 圖形化操作介面概念和可抽取拖拉移動的集塵箱具有高度的使用者友善介面。高度的機動性，緊湊的尺寸和可靠的引擎驅動。