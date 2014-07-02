Splash guard

Splash guard for dirt blasterProtects against splash back when cleaning corners and edges. Fits all Kärcher dirt blasters (except 4.763-184).

Splash guard for dirt blaster Protects against splash back when cleaning stairs, corners and edges outdoors. Fits all Kärcher dirt blasters (except 4.763-184).

Features and benefits
Splash guard
  • Ideal for splash-free cleaning of corners and edges.
Compact design
  • Protects against splash back when cleaning corners and edges
Outstanding performance
  • Cleans non-sensitive surfaces
Specifications

Technical data

Colour Yellow
Weight (kg) 0.2
Weight incl. packaging (kg) 0.4
Dimensions (L × W × H) (mm) 192 x 193 x 176
Compatible machines
CONTACT

Kärcher Middle East Headquarters

P.O. Box 17416
Jebel Ali Free Zone
Dubai, U.A.E.

customercare.ae@karcher.com

 

LEGAL INFORMATION
SOCIAL MEDIA
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher FZE - Dubai