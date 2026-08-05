Standard Water Squeegee 75 cm

Kärcher rubber squeegee, 75 cm wide, with black double rubber lip made from neoprene foam.

Designed for use with all handles with a hole diameter between 18 mm and 23 mm: 75 cm wide rubber squeegee from Kärcher. Thanks to its double rubber lip made from black neoprene foam, the high-quality squeegee is perfect for eliminating large water volumes and is very easy to keep clean.

Specifications

Technical data

Programme ADVANCED
Working width (cm) 75
Material PP / neoprene, expanded
Quantity (Piece(s)) 1
Weight per product (kg) 0.3
Package weight (kg) 0.4
Dimensions (L × W × H) (mm) 750 x 140 x 40
Dimensions, packaged (mm) 750 x 140 x 40
Standard Water Squeegee 75 cm
Application areas
  • Floor - wet cleaning
  • Floor washroom - wet cleaning
Accessories
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Kärcher Middle East Headquarters

P.O. Box 17416
Jebel Ali Free Zone
Dubai, U.A.E.

customercare.ae@karcher.com

 

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