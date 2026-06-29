Boquilla de alto rendimiento 40°, 040

Boquilla eléctrica con un ángulo de pulverización de 40 ° y chorro de ventilador, adecuada para grandes áreas y superficies sensibles.

Boquilla eléctrica con un ángulo de pulverización de 40 ° y chorro de ventilador, adecuada para grandes áreas y superficies sensibles.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 40
Ángulo (°) 40
Conexión EASY!Lock
Color plata
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