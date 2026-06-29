Boquilla de alto rendimiento 40°, 040
Boquilla eléctrica con un ángulo de pulverización de 40 ° y chorro de ventilador, adecuada para grandes áreas y superficies sensibles.
Boquilla eléctrica con un ángulo de pulverización de 40 ° y chorro de ventilador, adecuada para grandes áreas y superficies sensibles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de la boquilla ( )
|40
|Ángulo (°)
|40
|Conexión
|EASY!Lock
|Color
|plata
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