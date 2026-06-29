iSolar 400 Advanced
iSolar 400 del cepillo para la tasa de flujo de agua de 700-1.000 l / h. El cepillo de disco accionado por agua con una anchura de 400 mm limpia pequeño para sistemas fotovoltaicos de tamaño medio. También es perfecto para su uso en sistemas elevados.
El 400 cepillo de disco accionado por agua iSolar está diseñado para los hidrolavadoras de alta presión con un caudal de agua de 700 a 1.000 l / h. El cepillo tiene un ancho de trabajo de 400 mm y es especialmente adecuado para la limpieza más pequeño para sistemas fotovoltaicos de tamaño medio. Gracias a su peso ligero y de fácil manejo, sistemas incluso elevados pueden ser convenientemente limpiadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Conexión
|M 18
|Diámetro (mm)
|400
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,6
Campos de aplicación
- Limpieza de instalaciones fotovoltaicas
Accesorios
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