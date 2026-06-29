Washing brush rotary
El cepillo de lavado giratorio elimina suavemente el polvo fino y película de tráfico de todas las superficies. hasta resistente a la temperatura a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto de cepillo reemplazable).
Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio con accionamiento hidráulico
- No se requieren motores adicionales para el accionamiento de los cepillos.
- Modo de construcción compacto y ligero.
Cerdas de nilón
- Respetuoso con las superficies.
Efecto de limpieza altamente mecánico mediante rotación
- Rendimiento de limpieza óptimo.
- Tiempo necesario escaso en comparación con los cepillos de lavado estándar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|300 x 200 x 100
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