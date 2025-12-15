HK 4 kit de manguera de alta presión
Kit de reequipamiento de 4 metros; apto para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher K 2 construidas a partir del año 1992 (excepto equipos con enrollador de mangueras). Incluye una pistola de alta presión y un adaptador Quick Connect.
Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 4 m, una pistola ergonómica de alta presión y un adaptador para colocar la práctica unión rápida Quick Connect para la gama K 2. El kit de reequipamiento ideal para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Consumer construidas a partir del año 1992 (excepto modelos con enrollador de mangueras).
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 40
|Presión máx. (bar)
|120
|Longitud (m)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|551 x 190 x 188
Accesorios
Encontrar pieza
