Con la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer se pueden limpiar grandes superficies en exteriores de forma eficiente y sin salpicaduras. El brazo de rotación Twin Jet permite una retirada de la suciedad en grandes superficies, lo cual ahorra aprox. un 50 % del tiempo de trabajo con comparación la limpieza mediante lanza pulverizadora. La boquilla de alto rendimiento adicional permite además una limpieza efectiva de los rincones y bordes. Y con ayuda de la boquilla de enjuague integrada se enjuaga fácilmente la suciedad disuelta de la superficie limpiada, ahorrando el farragoso trabajo posterior. Mediante el ajuste de la distancia de las boquillas respecto al objeto que se va a limpiar, se pueden limpiar tanto superficies duras, como piedra y hormigón, como también superficies más sensibles, como madera. Es especialmente fácil maniobrar la T-Racer mediante el llamado efecto aerodeslizador. Las distintas funciones se pueden controlar fácilmente accionando los pedales. Se pueden limpiar en muy poco tiempo incluso superficies verticales, como puertas de garaje, gracias a la práctica asa. Adecuada para limpiadoras de alta presión de las gamas K 4 a K 7.