Kit de prolongación

Limpieza sin esfuerzo incluso de ventanas altas gracias al kit de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería. Extensible de 0,6 a 1,5 metros.

Ahora podrá limpiar ventanas altas, tragaluces y otras superficies lisas de difícil acceso con toda comodidad y sin el engorro de tener que subirse a una escalera: el kit de prolongación telescópico para nuestra limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería lo hace posible. El kit se compone de 2 lanzas telescópicas, un alojamiento con articulación flexible para la limpiadora de cristales y un limpiacristales con paño de microfibra. El kit ofrece un alcance adicional de hasta 2 metros, de modo que incluso las personas bajas podrán realizar sin esfuerzo las tareas de limpieza en habitaciones, baños o jardines acristalados con una altura de hasta aproximadamente 4 metros.

Características y ventajas
Alcance sin esfuerzo de superficies de ventanas a altura elevada
Mango telescópico
Compatibilidad con todas las limpiadoras de cristales y el fregador vibratorio con batería
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 150 x 250 x 1170
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de cristal de grandes dimensiones y de difícil acceso
  • Jardines acristalados
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