Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Manguera de alta presión (DN 8) de 20 m para presiones de hasta 400 bar. Con conexión para enrollador de mangueras AVS y doble refuerzo de alambre de acero. Acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados de la manguera.
Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 400 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,1