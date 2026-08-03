Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable, incluye portador giratorio, 20 m
Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Presión máx. (bar)
|200
|Peso (con embalaje) (kg)
|17,1
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
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