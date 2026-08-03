Enrollador de mangueras automático, pintado en gris basalto, 20 m

Los enrolladores de mangueras de enrollado automático ofrecen la máxima seguridad y comodidad en el enrollado y desenrollado de las mangueras de alta presión. Por ejemplo, la ref. de pedido 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bares) o la ref. de pedido 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bares, Longlife).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 130
Color antracita
Peso (con embalaje) (kg) 16,9

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
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