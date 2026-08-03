Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic
La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher.
La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 2 metros de longitud dispone de un cierre por clic. En el lateral de los accesorios, incluye una conexión de clip de 2.0. Las últimas son compatibles con aspiradores fabricados desde el año 2017.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|2
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Modelo
|Estándar
|Conexión en el lado del accesorio¹⁾
|Clip 2.0
|Conexión en el lado del equipo²⁾
|Conexión por clic
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|460 x 360 x 90