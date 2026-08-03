Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic

La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher.

La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 2 metros de longitud dispone de un cierre por clic. En el lateral de los accesorios, incluye una conexión de clip de 2.0. Las últimas son compatibles con aspiradores fabricados desde el año 2017.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 2
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Modelo Estándar
Conexión en el lado del accesorio¹⁾ Clip 2.0
Conexión en el lado del equipo²⁾ Conexión por clic
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color antracita
Peso (kg) 0,4
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 460 x 360 x 90
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