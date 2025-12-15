La prolongación de manguera de alta presión de 10 metros de longitud permite una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Se conecta fácilmente entre el equipo y la manguera de alta presión y permite trabajar mejor. La robusta manguera de alta calidad DN 8 está reforzada con un trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones, así como con una estable conexión de latón para una larga vida útil. La prolongación de manguera resiste presiones de hasta 180 bar y está diseñada para funcionar a temperaturas de hasta 60 °C. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7 fabricadas antes de 2010.