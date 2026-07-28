一個來自 Kärcher 的36 V / 5.0 Ah 電池能量可更換電池可用於36 V Kärcher 電池能量電池平台中的所有設備。 這樣可以節省購買幾節電池的時間。 電池的鋰離子電池性能穩定。 電池的自放電以及由於頻繁的局部放電（記憶效應）導致的容量損失也已成為過去。 具有集成LCD顯示屏的創新型實時技術可一目了然地顯示剩餘的運行時間，充電狀態和電池容量。 由於柔軟觸感外殼元件，即使在光滑或傾斜的表面上，電池也不會打滑。