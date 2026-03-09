自行車清潔配件套件
清潔和保養至臻完美！ 摩托車和自行車清潔的配件套件包括1個車輪清潔刷，1個萬用清潔刷，1升的洗車水三合一和1個VPS 160S。
摩托車和自行車清潔的配件套件是適用於帶或不帶發動機的兩輪車輛的實用清潔和保養套件。 除了用於溫和清潔各種表面的萬用洗車刷外，還包括一瓶三合一的洗車水，可進行強力清潔，同時進行溫和清潔；輪式洗車刷可以有效地去除難以觸及的區域內的污垢 ，還有帶有無限調壓和可調節360°接頭的短型可變強力噴嘴短360°噴槍。該配件套件適用於所有K2至K7級的Kärcher家用高壓清洗機。
特點和好處
萬用洗刷
- 柔軟的表面保護性刷毛，可以徹底清潔所有類型的表面。
三合一洗車水，1升
- 只需一個步驟，即可獲得最大的清潔效率，保養和保護。
車輪清洗刷
- 均勻的360°水分配，即使在難以到達的地方，也能實現全方位的完美清潔。
短型360°可變強力噴嘴
- 適用於清潔附近但難以觸及的地方。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1.7
|包括包裝的重量 (kg)
|2.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|422 x 105 x 220
應用領域
- 摩托車和踏板車