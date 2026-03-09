摩托車和自行車清潔的配件套件是適用於帶或不帶發動機的兩輪車輛的實用清潔和保養套件。 除了用於溫和清潔各種表面的萬用洗車刷外，還包括一瓶三合一的洗車水，可進行強力清潔，同時進行溫和清潔；輪式洗車刷可以有效地去除難以觸及的區域內的污垢 ，還有帶有無限調壓和可調節360°接頭的短型可變強力噴嘴短360°噴槍。該配件套件適用於所有K2至K7級的Kärcher家用高壓清洗機。