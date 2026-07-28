Brush KHB 5
Kärcher 手持式清洗機的WB 24 手持式清潔刷通過超長刷毛的機械清潔功能補充了一體式平面噴頭。
要清除掉一些頑固的污垢，例如沉積在花園家具上的花粉膜或積在花盆上的污垢，就需要一個好的刷子。專為 Kärcher 手持式清洗機設計的WB 24 手持式清洗刷在這些應用中取得了出色的效果。首先使用的扁平噴嘴潤濕要清潔的表面，以便可以以90°增量旋轉的牙刷頭的超長刷毛可以到達任何區域。然後用扁平噴嘴沖洗掉鬆動的污垢，清潔完成。由於僅在設備上的扳機被致動時才使用水，因此可以非常有效且單獨地控制用水量。這樣，可以同時節省電池壽命。得益於久經考驗的快速連接系統，只需單手即可鬆開清洗刷和延長管之間的連接，以便根據需要更換為另一個手持式清潔器配件。 WB 24 手持式清洗刷適用於Kärcher手持式清洗機（KHB 5電池和後續型號），但不適用於K 2至K 7級高壓清洗機。
特點和好處
一體式平面噴頭
- 為了有效地耗水並延長電池的運行時間。
超長，硬的刷毛
- 徹底清除污垢，即使在難以觸及的區域。
刷頭可以90°增量旋轉
- 刷頭易於移動，符合人體工程學原理，效果極佳。
快速連接轉接器
- 得益於久經考驗的快速連接系統，無需更換配件。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|198 x 79 x 107
應用領域
- 摩托車和踏板車
- 單車
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 園林玩具