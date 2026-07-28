除塵器, 細, 035

具有旋轉點射流的新型污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸035）具有很大的不同：與前代產品相比，其清潔和區域性能提高了50％。

使用新型性能的污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸035），內部功率損耗已降至最低，噴塗質量也得到了顯著改善。 它具有一個旋轉點射流，其清潔能力是其十倍。 與以前的產品相比，它的清潔和區域性能提高了50％。 帶有陶瓷噴頭和陶瓷軸承環，使用壽命極長。 污垢衝擊噴嘴的最大工作壓力為 180 巴 / 18 MPa，適用於最高60°C的水溫。

特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
  • 節省大量時間。
減少功率損耗並改善噴塗質量
  • 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴嘴上的旋轉點射流結合了點射流和水平流的優點
  • 高清潔力以及高區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
  • 最長使用壽命。
優異的清潔效果
  • 快速清除頑固的污垢。
技術說明

技術數據

最大壓力 (bar) 180
壓力 (bar) max. 180
溫度 (°C) max. 60
噴嘴尺寸 ( ) 35
尺寸
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 煙煤色
重量 (kg) 0.3
包括包裝的重量 (kg) 0.3
尺寸(長x寬x高) (mm) 155 x 60 x 60