除塵器, 細, 035
具有旋轉點射流的新型污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸035）具有很大的不同：與前代產品相比，其清潔和區域性能提高了50％。
使用新型性能的污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸035），內部功率損耗已降至最低，噴塗質量也得到了顯著改善。 它具有一個旋轉點射流，其清潔能力是其十倍。 與以前的產品相比，它的清潔和區域性能提高了50％。 帶有陶瓷噴頭和陶瓷軸承環，使用壽命極長。 污垢衝擊噴嘴的最大工作壓力為 180 巴 / 18 MPa，適用於最高60°C的水溫。
特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
- 節省大量時間。
減少功率損耗並改善噴塗質量
- 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴嘴上的旋轉點射流結合了點射流和水平流的優點
- 高清潔力以及高區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
- 最長使用壽命。
優異的清潔效果
- 快速清除頑固的污垢。
技術說明
技術數據
|最大壓力 (bar)
|180
|壓力 (bar)
|max. 180
|溫度 (°C)
|max. 60
|噴嘴尺寸 ( )
|35
|尺寸
|細
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|155 x 60 x 60