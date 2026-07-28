使用新型性能的污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸035），內部功率損耗已降至最低，噴塗質量也得到了顯著改善。 它具有一個旋轉點射流，其清潔能力是其十倍。 與以前的產品相比，它的清潔和區域性能提高了50％。 帶有陶瓷噴頭和陶瓷軸承環，使用壽命極長。 污垢衝擊噴嘴的最大工作壓力為 180 巴 / 18 MPa，適用於最高60°C的水溫。