流動式的冷水高壓清洗機 HD 6/15 M 具有眾多創新設備功能，可確保安全舒適的工作。例如，自動壓力釋放功能可保護高壓部件免受待機操作中的負載，而創新的EASY！強力高壓噴槍利用高壓噴射器的反沖力將保持力降低至零，並且EASY！鎖定快速-釋放緊固件使操作速度比傳統螺釘連接快5倍，而不會影響堅固性或使用壽命。該機器適用於垂直或水平操作，因此在使用中提供了極大的靈活性。堅固的3活塞軸向泵配有黃銅氣缸蓋，可將清潔能力和能效提高約20％。儲存附配件的眾多選項使其安全運輸和非常便於維護的機器設計完善了HD 6/15 M 的複雜概念。