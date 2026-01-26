高壓清洗機 HD 6/15 M
交流電動 HD 6/15 M 流動式高壓清洗機，帶3活塞軸向泵，輕巧，可靠的機器，具有高清潔性能和能源效率，適合每日使用。
流動式的冷水高壓清洗機 HD 6/15 M 具有眾多創新設備功能，可確保安全舒適的工作。例如，自動壓力釋放功能可保護高壓部件免受待機操作中的負載，而創新的EASY！強力高壓噴槍利用高壓噴射器的反沖力將保持力降低至零，並且EASY！鎖定快速-釋放緊固件使操作速度比傳統螺釘連接快5倍，而不會影響堅固性或使用壽命。該機器適用於垂直或水平操作，因此在使用中提供了極大的靈活性。堅固的3活塞軸向泵配有黃銅氣缸蓋，可將清潔能力和能效提高約20％。儲存附配件的眾多選項使其安全運輸和非常便於維護的機器設計完善了HD 6/15 M 的複雜概念。
特點和好處
高品質的設備用於保護組件的自動壓力釋放延長了它們的使用壽命。 強大的2極風冷電動機。 高品質黃銅氣缸蓋。
操作靈活專為直立和水平操作而設計。 由於車輪不接觸地面，水平操作時的最大穩定性。
優異的移動性只需按一下按鈕即可收回推動手柄，從而增加了機器的緊湊性並減少了空間需求。 服務車輛中的輕鬆存儲。 集成存儲選項可縮短設置時間。
聰明的配件存儲
- 用於固定杯形泡沫噴槍的支架。
- EASY！Lock TR20 允許將動力噴嘴或表面清潔器直接存放在機器上。
- 實用的噴嘴艙用於固定旋轉噴嘴。
易於維修
- 打開機器底部時可輕鬆接觸氣缸蓋。
- 通過簡單的蓋子拆卸快速進入電箱。
- 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護泵不會因為髒污垢受損
高效，省時的解決方案
- 輕鬆EASY!Force高壓槍。
- EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
提高能源效率
- 新開發的3活塞軸流泵，可顯著降低流量和壓力損失。
- 清潔性能和能效提高20％。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|560
|入口溫度 (°C)
|60
|運作壓力 (bar/MPa)
|150 / 15
|最大壓力 (bar/MPa)
|225 / 22.5
|電線負荷 (kW)
|3.1
|連接線 (m)
|5
|進水
|3/4″
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|28.6
|包括包裝的重量 (kg)
|32
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force
- 噴槍: 840 mm
- 強力噴頭
設備
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 優質
- 切斷壓力
Videos
應用領域
- 非常適合建築承包商，商人，建築服務提供商和地方當局