新型性能的污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸040）具有內部功率損耗最小和噴霧質量最高的優點，與以前的產品相比，清潔和區域性能提高了50％。 旋轉點射流在最大工作壓力下，其清潔能力是傳統高壓噴頭的10倍。 180 bar / 18 MPa，水溫最高60°C。 配有陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈，以延長工作時間。