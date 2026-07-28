除塵器, 細, 040
旋轉點射流，可以更有效地進行清除：新型性能的污垢衝擊噴嘴，噴嘴尺寸為040，其清潔和區域性能比其上一代產品高50％。
新型性能的污垢衝擊噴嘴（噴嘴尺寸040）具有內部功率損耗最小和噴霧質量最高的優點，與以前的產品相比，清潔和區域性能提高了50％。 旋轉點射流在最大工作壓力下，其清潔能力是傳統高壓噴頭的10倍。 180 bar / 18 MPa，水溫最高60°C。 配有陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈，以延長工作時間。
特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
- 節省大量時間。
減少功率損耗並改善噴塗質量
- 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴嘴上的旋轉點射流結合了點射流和水平流的優點
- 高清潔力以及高區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
- 最長使用壽命。
優異的清潔效果
- 快速清除頑固的污垢。
技術說明
技術數據
|最大壓力 (bar)
|180
|壓力 (bar)
|max. 180
|溫度 (°C)
|max. 60
|噴嘴尺寸 ( )
|40
|尺寸
|細
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|90 x 57 x 57