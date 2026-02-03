除了不方便，尤其是額外的清掃或抽真空，您可以直接從鑽孔中清除源頭上的鑽屑。因此，無論您是鑽入牆壁還是天花板，甚至是瓷磚，牆紙，石膏，石材，混凝土或木材等表面，都要鑽孔：由於獲得專利的雙室系統和泡沫橡膠密封件， Kärcher家庭和園藝多用途吸塵機WD 2-6印在每個常規表面上。此外，您不必依靠第二人的幫助，而是可以鑽取，然後自己吸取鑽塵，輕鬆地將其清理乾淨。我們的鑽屑除塵器適用於鑽頭尺寸高達15 mm的所有常規鑽頭。