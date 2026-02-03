鑽除塵器
我們的多用途吸塵機WD 2-6的新配件允許在常規牆壁和天花板表面安全無塵的孔。鑽孔直接從鑽孔中抽吸。
除了不方便，尤其是額外的清掃或抽真空，您可以直接從鑽孔中清除源頭上的鑽屑。因此，無論您是鑽入牆壁還是天花板，甚至是瓷磚，牆紙，石膏，石材，混凝土或木材等表面，都要鑽孔：由於獲得專利的雙室系統和泡沫橡膠密封件， Kärcher家庭和園藝多用途吸塵機WD 2-6印在每個常規表面上。此外，您不必依靠第二人的幫助，而是可以鑽取，然後自己吸取鑽塵，輕鬆地將其清理乾淨。我們的鑽屑除塵器適用於鑽頭尺寸高達15 mm的所有常規鑽頭。
特點和好處
無塵無渣鑽孔
鑽塵除塵器可以在所有常規的牆壁和天花板表面上可靠地工作
在你頭頂上方比以前更容易
輕鬆的鑽井和抽吸，不需額外的幫助
輕鬆處理 - 連接抽吸軟管，打開真空吸塵器，將附件放置在所需位置，然後鑽孔
通過按下黃色開關，無需關閉吸塵器即可輕鬆更改鑽孔除塵器的位置
適用於所有Kärcher家庭和園藝多用途吸塵機。
適用於所有 Kärcher SE 4 、 SE 5 和 SE 6 系列的噴抽清潔機
技術說明
技術數據
|標準寬度(公釐) (mm)
|35
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|207 x 106 x 117
應用領域
- 瓷磚
- 牆紙
- 石膏
- 木
- 石
- 具體