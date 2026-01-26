高效且徹底地清潔精緻表面從未如此簡單、快速且經濟。 eco!Booster 在消耗相同資源的情況下，清潔性能提高了 50% ，相較於扁平噴嘴，其水和能源效率提高了 50% 。這使得清潔變得非常徹底和快速，同時節省了時間、水和能源。由於非常均勻的清除效果，污垢被真正有效地去除，即使是像塗漆表面或木材等精緻材料也能無憂清潔。將噴稍從噴槍上拆下後，頑固的污垢也能輕鬆應對。 eco!Booster 180 適用於所有 Kärcher K 7 級別的高壓清洗機。