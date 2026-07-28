Fast battery recharger Battery Power 18/
快速充電器可在短短 44 分鐘內將 18 V/2.5 Ah Kärcher 電池電力可交換電池充電至 80% ，並可用於所有 18 V Kärcher 電池平台的電池。
由於集成的壁掛式支架，快速充電器可以很容易地固定在牆上。快速充電器可在短短 44 分鐘內將 18 V/2.5 Ah Kärcher 電池電力可交換電池充電至 80% 。它還可以用於為 18 V Kärcher 電池平台上的其他所有更換電池充電。
特點和好處
快速充電器44分鐘內將18 V / 2.5 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。 94分鐘內將18 V / 5.0 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。
廣泛應用兼容18 V Kärcher電池平台上的所有電池。
壁掛式安裝乾淨地固定在牆上。
技術說明
技術數據
|電池平台
|18V电池平台
|快速充電器的電池充電時間
|
18 V / 2.5 Ah蓄能電池:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5.0 Ah蓄能電池:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|充電電流 (A)
|2.5
|電壓（電池充電器電源供應） (V)
|100 - 240
|頻率（電池充電器電源供應） (Hz)
|50 - 60
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.5
|包括包裝的重量 (kg)
|0.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|184 x 133 x 88