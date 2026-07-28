由於集成的壁掛式支架，快速充電器可以很容易地固定在牆上。快速充電器可在短短 44 分鐘內將 18 V/2.5 Ah Kärcher 電池電力可交換電池充電至 80% 。它還可以用於為 18 V Kärcher 電池平台上的其他所有更換電池充電。