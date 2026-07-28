Fast battery recharger Battery Power 18/

快速充電器可在短短 44 分鐘內將 18 V/2.5 Ah Kärcher 電池電力可交換電池充電至 80% ，並可用於所有 18 V Kärcher 電池平台的電池。

由於集成的壁掛式支架，快速充電器可以很容易地固定在牆上。快速充電器可在短短 44 分鐘內將 18 V/2.5 Ah Kärcher 電池電力可交換電池充電至 80% 。它還可以用於為 18 V Kärcher 電池平台上的其他所有更換電池充電。

特點和好處
Fast battery recharger Battery Power 18/: 快速充電器
快速充電器
44分鐘內將18 V / 2.5 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。 94分鐘內將18 V / 5.0 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。
Fast battery recharger Battery Power 18/: 廣泛應用
廣泛應用
兼容18 V Kärcher電池平台上的所有電池。
Fast battery recharger Battery Power 18/: 壁掛式安裝
壁掛式安裝
乾淨地固定在牆上。
技術說明

技術數據

電池平台 18V电池平台
快速充電器的電池充電時間 18 V / 2.5 Ah蓄能電池:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5.0 Ah蓄能電池:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
充電電流 (A) 2.5
電壓（電池充電器電源供應） (V) 100 - 240
頻率（電池充電器電源供應） (Hz) 50 - 60
顏色 黑色
重量 (kg) 0.5
包括包裝的重量 (kg) 0.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 184 x 133 x 88
Fast battery recharger Battery Power 18/
Fast battery recharger Battery Power 18/
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