抓絨濾袋, 200 Piece(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

不織布過濾袋，3層，防撕裂，M級防塵，大型消費單元。

技術說明

技術數據

數量 (Piece(s)) 200
顏色 白色
重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 12.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 445 x 365 x 5
兼容的設備