MJ 24 Handheld new
適用於Kärcher手持式清潔器的多功能5合1多噴嘴噴槍：MJ 24手持式，具有點，平面，沖洗，薄霧和水流噴射。 旋轉噴嘴頭即可輕鬆調節。
多功能手持噴射器在單個噴槍中提供五種噴射類型：點，平面，沖洗，霧狀和流式噴射。 因此，多噴嘴噴槍非常適合各種應用。 只需旋轉噴嘴頭即可選擇正確的噴嘴。 快速連接適配器僅需單手即可快速輕鬆地切換到另一個手持式清潔器附件。 MJ 24 手持式設備與 Kärcher 手持式清潔器兼容。 該應用需要手持式擴展噴槍。
特點和好處
5合1噴槍
- 一支噴槍中有五種不同的噴放類型。
節省時間
- 無需更換噴管。
一站式清潔和澆水
- 無需切換到花園軟管和噴槍。
點噴嘴
- 清潔接頭，縫隙和狹窄的縫隙，並清除污垢。
平流
- 清潔表面和物體。
沖洗噴嘴
- 沖洗掉鬆動的污垢。
霧噴嘴
- 稍微澆水以清潔植物上的灰塵或花粉。
射噴嘴
- 給植物澆水。
快速連接轉接器
- 簡單快捷地更換。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|70 x 58 x 60
應用領域
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 單車
- 清潔園藝機器和工具
- 兒童玩具/玩具車/滾輪
- 花盆
- 用於清理葉子
- 植物澆水