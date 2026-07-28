多功能手持噴射器在單個噴槍中提供五種噴射類型：點，平面，沖洗，霧狀和流式噴射。 因此，多噴嘴噴槍非常適合各種應用。 只需旋轉噴嘴頭即可選擇正確的噴嘴。 快速連接適配器僅需單手即可快速輕鬆地切換到另一個手持式清潔器附件。 MJ 24 手持式設備與 Kärcher 手持式清潔器兼容。 該應用需要手持式擴展噴槍。