噴頭套件750–1000 升 / 小時

適用於HD/HDS 750-1000 升 / 小時。 包括噴頭插件+ HP強力噴頭+接頭

技術說明

技術數據

連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.2