PS 40 強力洗滌表面清洗器

帶有3個一體式高壓噴嘴的強力洗滌器 PS 40。 強力、可靠、省時地清除各種表面上的頑固污垢。 清潔樓梯和邊緣的理想選擇。 包括一體式吸水扒刀葉，以去除髒水。

具有三個一體式高壓噴嘴和吸水扒的PS 40強力洗滌器比標準的手動洗滌器功能更強大。 強大的洗滌器可使用高壓，快速、輕鬆地去除表面上的頑固污垢。 PS 40強力洗滌器是清潔樓梯，露台，外牆，車庫，陽台，牆壁，道路和行車位的理想選擇。 清潔樓梯和邊緣的理想選擇。 適用於所有KärcherK K2至K7的高壓清洗機。

特點和好處
三個集成式高壓噴頭
  • 用於清除各種表面上的頑固污垢。
一體式吸水扒
  • 快速去除殘留水。
緊湊設計
  • 適用於清潔角和邊緣而不會飛回濺。
高壓強力清潔
  • 用於清除各種表面上的頑固污垢。
結合高壓噴嘴和手動刷壓
  • 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 1
包括包裝的重量 (kg) 1.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 744 x 303 x 759
Videos
兼容的設備
應用領域
  • 樓梯
  • 陽台
  • 表面
  • 車庫
  • 花園牆和石牆
  • 露台
  • 小徑
  • （院子）入口、車道