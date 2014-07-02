具有三個一體式高壓噴嘴和吸水扒的PS 40強力洗滌器比標準的手動洗滌器功能更強大。 強大的洗滌器可使用高壓，快速、輕鬆地去除表面上的頑固污垢。 PS 40強力洗滌器是清潔樓梯，露台，外牆，車庫，陽台，牆壁，道路和行車位的理想選擇。 清潔樓梯和邊緣的理想選擇。 適用於所有KärcherK K2至K7的高壓清洗機。