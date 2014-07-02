PS 40 強力洗滌表面清洗器
帶有3個一體式高壓噴嘴的強力洗滌器 PS 40。 強力、可靠、省時地清除各種表面上的頑固污垢。 清潔樓梯和邊緣的理想選擇。 包括一體式吸水扒刀葉，以去除髒水。
具有三個一體式高壓噴嘴和吸水扒的PS 40強力洗滌器比標準的手動洗滌器功能更強大。 強大的洗滌器可使用高壓，快速、輕鬆地去除表面上的頑固污垢。 PS 40強力洗滌器是清潔樓梯，露台，外牆，車庫，陽台，牆壁，道路和行車位的理想選擇。 清潔樓梯和邊緣的理想選擇。 適用於所有KärcherK K2至K7的高壓清洗機。
特點和好處
三個集成式高壓噴頭
- 用於清除各種表面上的頑固污垢。
一體式吸水扒
- 快速去除殘留水。
緊湊設計
- 適用於清潔角和邊緣而不會飛回濺。
高壓強力清潔
- 用於清除各種表面上的頑固污垢。
結合高壓噴嘴和手動刷壓
- 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1
|包括包裝的重量 (kg)
|1.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
應用領域
- 樓梯
- 陽台
- 表面
- 車庫
- 花園牆和石牆
- 露台
- 小徑
- （院子）入口、車道