T 350 T-Racer表面清洗器

使用T-Racer表面清洗器T 350，可以清潔大表面而不會回濺。 連續壓力調節，適用於堅硬而細膩的表面。 垂直清潔手柄。

使用T-Racer表面清洗器T 350，可以快速有效地清潔外部大表面面積。 雙噴嘴旋轉臂可確保在大表面上去除污垢。 與使用噴槍進行清潔相比，清潔時間減少了大約一半。 防護罩可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水的回濺。 由於氣墊船效應，T-Racer特別易於操控。 T-Racer表面清洗器T 350具有連續壓力調節功能。 這意味著可以根據需求，清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和更細膩的表面（例如木頭）。 符合人體工程學的手柄可確保垂直表面得到最佳清潔，例如車庫門。 T-Racer表面清洗器T 350適用於所有Kärcher家用和園藝等級K2至K7的高壓清洗機。

特點和好處
雙路旋轉扁平噴嘴
  • 良好的區域性能–非常適合大面積清潔。
擋板
  • 沒有回濺的清洗
壓力調整
  • 持續調整壓力以適應相應的清潔任務。
  • 清潔細膩和非細膩表面，例如木材和石材。
手柄
  • 易於清洗垂直的表面
氣墊船效應
  • 表面清潔劑盤旋在地板上，確保易於清潔。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 1.5
包括包裝的重量 (kg) 1.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 712 x 280 x 971
應用領域
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 陽台
  • 車庫門
  • 小型房屋外牆
  • （院子）入口、車道
  • 花園牆和石牆
  • 小徑
