使用T-Racer表面清洗器T 350，可以快速有效地清潔外部大表面面積。 雙噴嘴旋轉臂可確保在大表面上去除污垢。 與使用噴槍進行清潔相比，清潔時間減少了大約一半。 防護罩可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水的回濺。 由於氣墊船效應，T-Racer特別易於操控。 T-Racer表面清洗器T 350具有連續壓力調節功能。 這意味著可以根據需求，清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和更細膩的表面（例如木頭）。 符合人體工程學的手柄可確保垂直表面得到最佳清潔，例如車庫門。 T-Racer表面清洗器T 350適用於所有Kärcher家用和園藝等級K2至K7的高壓清洗機。