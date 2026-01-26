T 350 T-Racer表面清洗器
使用T-Racer表面清洗器T 350，可以清潔大表面而不會回濺。 連續壓力調節，適用於堅硬而細膩的表面。 垂直清潔手柄。
使用T-Racer表面清洗器T 350，可以快速有效地清潔外部大表面面積。 雙噴嘴旋轉臂可確保在大表面上去除污垢。 與使用噴槍進行清潔相比，清潔時間減少了大約一半。 防護罩可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水的回濺。 由於氣墊船效應，T-Racer特別易於操控。 T-Racer表面清洗器T 350具有連續壓力調節功能。 這意味著可以根據需求，清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和更細膩的表面（例如木頭）。 符合人體工程學的手柄可確保垂直表面得到最佳清潔，例如車庫門。 T-Racer表面清洗器T 350適用於所有Kärcher家用和園藝等級K2至K7的高壓清洗機。
特點和好處
雙路旋轉扁平噴嘴
- 良好的區域性能–非常適合大面積清潔。
擋板
- 沒有回濺的清洗
壓力調整
- 持續調整壓力以適應相應的清潔任務。
- 清潔細膩和非細膩表面，例如木材和石材。
手柄
- 易於清洗垂直的表面
氣墊船效應
- 表面清潔劑盤旋在地板上，確保易於清潔。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1.5
|包括包裝的重量 (kg)
|1.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 陽台
- 車庫門
- 小型房屋外牆
- （院子）入口、車道
- 花園牆和石牆
- 小徑