T 7 Plus T-Racer 表面清洗器是一種高效工具,能無回淺地清潔外部區域,。與使用噴槍清潔相比,雙路旋轉扁平噴嘴可節省約 50% 的時間去除大表面的污垢。強力噴嘴的添加還能保證有效清潔角落和邊緣。使用沖洗噴嘴,鬆散的污垢恣輕易從清潔的表面沖走 ,從而節省了時間和精力。通過調整噴嘴和要清潔的表面之間的距離,堅硬的表面,如石頭和混凝土,以及更細膩的表面,如木材都能清潔的到。由於氣墊船效應,T-Racer 特別容易操控。只需使用腳踏開關即可選擇各種功能。即使是垂直的表面,如車庫門,也可以通過實用的手柄在瞬間清潔。適用於高壓清洗機K4 至 K 7。