T 7 Plus T-Racer表面清洗器
強力噴嘴不論在角落和沿邊緣也能提供終極清潔能力。T 7 Plus T-Racer 表面清洗器具有沖洗功能 , 可有效且無回濺地清潔大面積地方。
T 7 Plus T-Racer 表面清洗器是一種高效工具,能無回淺地清潔外部區域,。與使用噴槍清潔相比,雙路旋轉扁平噴嘴可節省約 50% 的時間去除大表面的污垢。強力噴嘴的添加還能保證有效清潔角落和邊緣。使用沖洗噴嘴,鬆散的污垢恣輕易從清潔的表面沖走 ,從而節省了時間和精力。通過調整噴嘴和要清潔的表面之間的距離,堅硬的表面,如石頭和混凝土,以及更細膩的表面,如木材都能清潔的到。由於氣墊船效應,T-Racer 特別容易操控。只需使用腳踏開關即可選擇各種功能。即使是垂直的表面,如車庫門,也可以通過實用的手柄在瞬間清潔。適用於高壓清洗機K4 至 K 7。
特點和好處
雙路旋轉扁平噴嘴出色的面積性能–適用於較大面積的清潔。
擋板沒有回濺的清洗
一體式附加強力噴嘴適用於無回濺角和邊緣的清潔 使用腳踏開關可輕鬆在各個功能之間切換。
一體式沖洗噴嘴
- 鬆動的污垢可以立即沖洗掉，從而節省了清潔後的額外工作。
高度可調
- 調節噴頭距離可以清潔一系列不同的表面。
- 清潔細膩和非細膩表面，例如木材和石材。
手柄
- 易於清洗垂直的表面
氣墊船效應
- 表面清潔劑盤旋在地板上，確保易於清潔。
滑道
- 在清洗過程中，表面清潔劑會在表面上滑動。
踏板按鈕
- 功能之間的切換無憂且符合人體工程學。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1.9
|包括包裝的重量 (kg)
|2.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 陽台
- 車庫門
- 小型房屋外牆
- （院子）入口、車道
- 花園牆和石牆
- 小徑