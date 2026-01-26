清潔噴槍 WBS 3 *EU
Kärcher WBS 3 具有旋轉噴射功能的創新型清潔噴槍。快速清潔花園中略微髒污的花盆、家具和設備。
WBS 3 清潔噴槍是每個花園水管的理想延伸。只需將 WBS 3 連接到連接器，就可以開始使用！創新的旋轉噴射迅速清除新鮮污垢，讓清潔大面積變得輕鬆。與傳統花園噴霧器相比，可節省高達 50% 的時間。亦可使用高品質金屬噴嘴優化的尖噴射精確完成清潔任務。這款設備快速多樣，可用於花園周圍所有略微髒污的物件。供應範圍包括為旋轉噴射功能所需的電機提供動力的兩顆 AA 1.5V 電池。
特點和好處
即插即用無需設置時間，無需額外配件 兼容所有現有的鉤環系統
創新的旋轉噴射功能與傳統花園噴槍相比，旋轉噴射可將清潔時間減少高達 50% 使用提供的 AA 電池，旋轉噴射可運行長達一小時
精確的尖噴射功能高品質金屬噴嘴可實現精確清潔
符合人體工學的形狀
- 在各種情況下都能輕鬆操作
操作簡單
- 通過 2 段式開關，可以輕鬆在定點噴射和旋轉噴射之間切換
- 可 單手操作控制，增加了更多活動空間
自我排空
- 防霜凍的最佳保護。
灑水選項
- 定點 噴射也適用於簡單的澆水任務
技術說明
技術數據
|最大水流量 (l/h)
|583
|最大速度 (rpm)
|1100
|電池運行時間 (h)
|approx. 1
|淨重 (不含配件) (kg)
|0.3
|重量（含附件） (kg)
|0.5
|包括包裝的重量 (kg)
|0.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- 供貨範圍內的電池
設備
- 噴淋模式數量: 2
- 自排水功能
- 點噴嘴
- 旋轉噴射
- 點擊連接
- 2 段式開關
- 需要電池
應用領域
- 單車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 垃圾箱
- 兒童玩具/玩具車/滾輪
- 花盆
- 花園澆水