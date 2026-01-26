WBS 3 清潔噴槍是每個花園水管的理想延伸。只需將 WBS 3 連接到連接器，就可以開始使用！創新的旋轉噴射迅速清除新鮮污垢，讓清潔大面積變得輕鬆。與傳統花園噴霧器相比，可節省高達 50% 的時間。亦可使用高品質金屬噴嘴優化的尖噴射精確完成清潔任務。這款設備快速多樣，可用於花園周圍所有略微髒污的物件。供應範圍包括為旋轉噴射功能所需的電機提供動力的兩顆 AA 1.5V 電池。