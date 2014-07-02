手推式掃地機 S 750
速度超過任何掃帚！Kärcher S 750掃地機可以把步道、街道、車道和院子，以比用傳統掃帚快五倍的速度，清理乾淨。
S 750:功能強大而且貼心舒適。有符合人體工學設計的兩段可調高低推桿，讓不同使用者依其身高需要調整。視情況，還可以把推桿完全折疊收平。以便節省存放空間。 S 750帶有功能強大的主掃帚和側面掃帚，讓使用者有一個700公釐的工作寬度。可折疊收回的側面掃帚可以透過旋轉調節旋鈕，無段調節它對地面的加壓力道。 S 750的垃圾貯存槽很容易清理，並且可以安穩地置放。
特點和好處
超大側刷側刷上的長毛可以確保徹底清潔甚至邊緣。
方便的清掃容器方便的廢料容器：將廢料直接吸入容器中，可以輕鬆將其清除和清空。
大容量容器32升廢料容器為大量廢料提供了充足的空間。
節省空間的存儲
- 借助其向下折疊的推手，可以將掃地機直立存放，從而只佔很小的空間。
符合人體工學的可調式推手柄
- 可以為自己調整推桿適合的角度。 手柄符合人體工學形狀。
獨立式廢料容器
- 易於取出和設計，因此可以安全放置。
側刷上的接觸壓力可調
- 側刷上的接觸壓力可以理想地調節到不同的地板表面。
技術說明
技術數據
|不包括側面刷的工作範圍 (mm)
|480
|包括側面刷的工作範圍 (mm)
|700
|最大面積功率 (m²/h)
|2500
|罩/框架
|塑料/塑料
|廢料容器 (l)
|32
|推薦用於以上地區 (m²)
|60
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|13
|重量，操作待命 (kg)
|12.7
|包括包裝的重量 (kg)
|15.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1280 x 770 x 1000
Scope of supply
- 側刷: 1 Piece(s)
設備
- 人體工學推手
- 2倍可調整高度的推桿
- 存放位置
- 無級可調側刷
- 獨立式廢料容器
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 中到大型區域