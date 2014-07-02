手推式掃地機 S 750

速度超過任何掃帚！Kärcher S 750掃地機可以把步道、街道、車道和院子，以比用傳統掃帚快五倍的速度，清理乾淨。

S 750:功能強大而且貼心舒適。有符合人體工學設計的兩段可調高低推桿，讓不同使用者依其身高需要調整。視情況，還可以把推桿完全折疊收平。以便節省存放空間。 S 750帶有功能強大的主掃帚和側面掃帚，讓使用者有一個700公釐的工作寬度。可折疊收回的側面掃帚可以透過旋轉調節旋鈕，無段調節它對地面的加壓力道。 S 750的垃圾貯存槽很容易清理，並且可以安穩地置放。

特點和好處
手推式掃地機 S 750: 超大側刷
超大側刷
側刷上的長毛可以確保徹底清潔甚至邊緣。
手推式掃地機 S 750: 方便的清掃容器
方便的清掃容器
方便的廢料容器：將廢料直接吸入容器中，可以輕鬆將其清除和清空。
手推式掃地機 S 750: 大容量容器
大容量容器
32升廢料容器為大量廢料提供了充足的空間。
節省空間的存儲
  • 借助其向下折疊的推手，可以將掃地機直立存放，從而只佔很小的空間。
符合人體工學的可調式推手柄
  • 可以為自己調整推桿適合的角度。 手柄符合人體工學形狀。
獨立式廢料容器
  • 易於取出和設計，因此可以安全放置。
側刷上的接觸壓力可調
  • 側刷上的接觸壓力可以理想地調節到不同的地板表面。
技術說明

技術數據

不包括側面刷的工作範圍 (mm) 480
包括側面刷的工作範圍 (mm) 700
最大面積功率 (m²/h) 2500
罩/框架 塑料/塑料
廢料容器 (l) 32
推薦用於以上地區 (m²) 60
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 13
重量，操作待命 (kg) 12.7
包括包裝的重量 (kg) 15.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 1280 x 770 x 1000

Scope of supply

  • 側刷: 1 Piece(s)

設備

  • 人體工學推手
  • 2倍可調整高度的推桿
  • 存放位置
  • 無級可調側刷
  • 獨立式廢料容器
應用領域
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 中到大型區域