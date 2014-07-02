S 750:功能強大而且貼心舒適。有符合人體工學設計的兩段可調高低推桿，讓不同使用者依其身高需要調整。視情況，還可以把推桿完全折疊收平。以便節省存放空間。 S 750帶有功能強大的主掃帚和側面掃帚，讓使用者有一個700公釐的工作寬度。可折疊收回的側面掃帚可以透過旋轉調節旋鈕，無段調節它對地面的加壓力道。 S 750的垃圾貯存槽很容易清理，並且可以安穩地置放。