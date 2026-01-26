單碟機 BDS 43/150 C 經典款
BDS 43/150 C 經典款是一款非常堅固的單碟機，適用於各種地板清潔應用。 配備免維護行星架和功能強大的1,500瓦電動機。
我們非常堅固的單碟機BDS 43/150 C Classic具有出色的性價比，並且對於徹底的地面清潔非常有用。 憑藉強大的1,500瓦電動機，它既適用於堅硬且有彈性的地板和紡織品覆蓋物，也適用於打磨磨損的鑲木地板。 它的工作寬度為430毫米，是建築物清潔領域中大多數應用的理想之選，而由免維護的行星齒輪架製成的耐磨金屬齒輪可確保使用壽命長，磨損少，維護成本低。 皮帶齒輪。 交付中還包括了墊驅動板和中硬磁盤刷。
特點和好處
電機功率強勁
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 功能強大，適用於眾多應用。
- 低運營和服務成本。
防鏽齒輪、軸承
- 硬質耐磨金屬齒輪。與帶式傳動相比，磨損較少，維護費用較低。
- 與傳統的帶式傳動相比，扭矩更大。
- 安靜，耐用且免維護。
操作簡單
- 方便且易於處理。
- 出色的平衡性和安靜的操作。
一體式電源插座
- 用於連接吸塵裝置，以減少灰塵。
- 提高清潔性能。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|主電源操作
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|430
|工作高度(公厘) (mm)
|90
|刷轉速 (rpm)
|150
|刷接觸壓力 (g/cm²/kg)
|30 / 43
|噪音計量錶 (dB(A))
|63
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|49.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|590 x 430 x 1180
Scope of supply
- 轉盤
- 盤刷/盤: 1 Piece(s)
設備
- 水箱(選配): 10 l
- 主電源操作
Videos
應用領域
- 非常適合建築服務承包商在公共建築或辦公室使用。
- 徹底清潔所有地板-從硬地板到地毯