單碟機 BDS 43/150 C 經典款

BDS 43/150 C 經典款是一款非常堅固的單碟機，適用於各種地板清潔應用。 配備免維護行星架和功能強大的1,500瓦電動機。

我們非常堅固的單碟機BDS 43/150 C Classic具有出色的性價比，並且對於徹底的地面清潔非常有用。 憑藉強大的1,500瓦電動機，它既適用於堅硬且有彈性的地板和紡織品覆蓋物，也適用於打磨磨損的鑲木地板。 它的工作寬度為430毫米，是建築物清潔領域中大多數應用的理想之選，而由免維護的行星齒輪架製成的耐磨金屬齒輪可確保使用壽命長，磨損少，維護成本低。 皮帶齒輪。 交付中還包括了墊驅動板和中硬磁盤刷。

特點和好處
電機功率強勁
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 功能強大，適用於眾多應用。
  • 低運營和服務成本。
防鏽齒輪、軸承
  • 硬質耐磨金屬齒輪。與帶式傳動相比，磨損較少，維護費用較低。
  • 與傳統的帶式傳動相比，扭矩更大。
  • 安靜，耐用且免維護。
操作簡單
  • 方便且易於處理。
  • 出色的平衡性和安靜的操作。
一體式電源插座
  • 用於連接吸塵裝置，以減少灰塵。
  • 提高清潔性能。
技術說明

技術數據

驅動類型 主電源操作
主刷工作寬度(公厘) (mm) 430
工作高度(公厘) (mm) 90
刷轉速 (rpm) 150
刷接觸壓力 (g/cm²/kg) 30 / 43
噪音計量錶 (dB(A)) 63
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50
顏色 煙煤色
重量（含附件） (kg) 49.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 590 x 430 x 1180

Scope of supply

  • 轉盤
  • 盤刷/盤: 1 Piece(s)

設備

  • 水箱(選配): 10 l
  • 主電源操作
Videos
應用領域
  • 非常適合建築服務承包商在公共建築或辦公室使用。
  • 徹底清潔所有地板-從硬地板到地毯
附件