我們非常堅固的單碟機BDS 43/150 C Classic具有出色的性價比，並且對於徹底的地面清潔非常有用。 憑藉強大的1,500瓦電動機，它既適用於堅硬且有彈性的地板和紡織品覆蓋物，也適用於打磨磨損的鑲木地板。 它的工作寬度為430毫米，是建築物清潔領域中大多數應用的理想之選，而由免維護的行星齒輪架製成的耐磨金屬齒輪可確保使用壽命長，磨損少，維護成本低。 皮帶齒輪。 交付中還包括了墊驅動板和中硬磁盤刷。