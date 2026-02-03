堅固、耐用、高效： Kärcher 的 Puzzi 8/1 噴抽式清洗機，以卓越衛生的清潔效果和高效率，令人印象深刻地清潔室內裝潢並去除紡織品表面的污漬。 這台緊湊型的噴抽式機器會將清潔溶液噴灑到紡織纖維深處，然後再連同被清除的污垢一同吸回。這種出色的回吸性能同時確保了快速乾燥，意味著紡織表面可以很快再次投入使用 —— 這對於飯店、餐飲業或汽車內裝清潔等領域的專業清潔人士所提出的高要求來說，是非常理想的。 標配的超短室內裝潢噴嘴可用於狹窄空間，方便人體工學清潔。由於機身重量非常輕，加上符合人體工學的提把，這台噴抽式清洗機可以單手輕鬆搬運。 可以手動或腳踏操作的大型按鈕，也增加了使用者的便利性。設備上蓋和手持噴嘴均為透明設計，以便更好地觀察被吸出的髒水。