噴抽式清洗機 Puzzi 8/1 C *GB
強勁的清潔專家，適用於清潔室內裝潢以及去除紡織品表面污漬： Puzzi 8/1 噴抽式清洗機，配備符合人體工學、特別短的室內裝潢噴嘴。
堅固、耐用、高效： Kärcher 的 Puzzi 8/1 噴抽式清洗機，以卓越衛生的清潔效果和高效率，令人印象深刻地清潔室內裝潢並去除紡織品表面的污漬。 這台緊湊型的噴抽式機器會將清潔溶液噴灑到紡織纖維深處，然後再連同被清除的污垢一同吸回。這種出色的回吸性能同時確保了快速乾燥，意味著紡織表面可以很快再次投入使用 —— 這對於飯店、餐飲業或汽車內裝清潔等領域的專業清潔人士所提出的高要求來說，是非常理想的。 標配的超短室內裝潢噴嘴可用於狹窄空間，方便人體工學清潔。由於機身重量非常輕，加上符合人體工學的提把，這台噴抽式清洗機可以單手輕鬆搬運。 可以手動或腳踏操作的大型按鈕，也增加了使用者的便利性。設備上蓋和手持噴嘴均為透明設計，以便更好地觀察被吸出的髒水。
特點和好處
出色的清潔性能對紡織品表面進行纖維深層清潔。 快速乾燥，得益於出色的回吸性能，表面可迅速再次使用。 卓越的清潔效果，前後對比明顯。
符合人體工學設計的超短室內裝潢噴嘴提把和壓力開關只需一根手指即可操作。 實用的把手形狀允許不同的握持位置。 紅色噴嘴頭確保高效的用水量。
輕巧緊湊、堅固耐用的設計輕鬆搬運，甚至可以單手跨越窗台和台階。 專為長時間、無疲勞使用而設計。 長久的使用壽命確保高效率。
可移動，智能二合一容器
- 快速簡單地填充淡水水箱。
- 去除髒水方便簡單。
- 快速啟動圖示，方便操作。
兩個大型按鈕，操作簡便
- 無需彎腰：腳踏開關幫助您快速簡單的操作
- 快速一步法：結合噴灑和吸塵於一次操作中。
- 二步法：噴灑在纖維上並靜置浸泡 —— 然後吸塵。
大型後輪和靈活的 360° 轉向滾輪
- 即使在不平坦的表面上也能輕鬆操控。
- 在清潔時特別靈活且易於操作。
可折疊的電線掛鉤
- 用於安全存放電源線。
- 實用且保護電線。
- 該機器可以輕鬆便捷地運輸和存放。
寬大、開放的清水注水口
- 方便、安全，且能快速注入清水。
- 清晰可見的最高液位指示器。
- 在拖動或推回機器時不會溢出。
整合式的室內裝潢噴嘴收納空間
- 得益於夾扣設計，布藝噴嘴始終觸手可及。
- 即使在運輸過程中也能安全收納。
技術說明
技術數據
|最大面積功率 (m²/h)
|12 - 18
|空氣量 (l/s)
|71
|吸塵 (mbar/kPa)
|270 / 27
|噴淋量 (l/min)
|1
|噴淋壓力 (bar)
|1
|清水與污水水箱 (l)
|8 / 7
|功率額定值風機 (W)
|1200
|功率額定值，泵 (W)
|40
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|電線長度 (m)
|7.5
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|8.6
|包括包裝的重量 (kg)
|13.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- 帶手柄的短型布套噴嘴
- 噴灑吸管: 2.5 m
- 電線掛鉤
- 可拆卸二合一容器
設備
- 用於室內裝潢/縫隙吸嘴的集成附件存儲
- 地板吸嘴的綜合附件存儲
應用領域
- 用於對布藝和布藝家具進行深入的纖維深層清潔
- 用於紡織品表面的重點去污
- 用於清潔所有紡織表面 —— 包括汽車內飾
- 用於對布藝汽車座椅進行深入的纖維深層清潔
- 用於衛生敏感區域的重點室內裝潢清潔