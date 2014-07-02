NT 65/2 Ap是ApClean系統的強大乾濕兩用吸塵機，可確保恆定的高吸力和較長的工作間隔。 吸塵機具有緊湊的渦輪機殼體和一體式的過濾器蓋，可輕鬆拆卸大型平褶式過濾器。 借助半自動ApClean過濾器清潔系統可以對其進行有效清潔。 這樣可確保恆定的高吸力，更長的工作間隔和更長的過濾器使用壽命。 NT 65/2 Ap具有用於濕式吸塵的電子液位檢測。 這樣可以防止超出最大允許容量。 附帶的耐油排泄軟管可以毫無問題地處理吸入的液體。 使用夾子系統可以將配件快速輕鬆地連接到吸塵機。 該裝置具有軟管存儲裝置，配件支架和大托盤，例如: 工具。 NT 65/2 Ap所需的流動性由兩個大的固定輪和兩個導轆提供。