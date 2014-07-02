乾濕兩用吸塵機 NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap是一款功能強大的2電機乾濕吸塵機，適用於專業應用。 由於通過鼓風有效地清潔了平褶式過濾器，因此吸力幾乎保持恆定。

NT 65/2 Ap是ApClean系統的強大乾濕兩用吸塵機，可確保恆定的高吸力和較長的工作間隔。 吸塵機具有緊湊的渦輪機殼體和一體式的過濾器蓋，可輕鬆拆卸大型平褶式過濾器。 借助半自動ApClean過濾器清潔系統可以對其進行有效清潔。 這樣可確保恆定的高吸力，更長的工作間隔和更長的過濾器使用壽命。 NT 65/2 Ap具有用於濕式吸塵的電子液位檢測。 這樣可以防止超出最大允許容量。 附帶的耐油排泄軟管可以毫無問題地處理吸入的液體。 使用夾子系統可以將配件快速輕鬆地連接到吸塵機。 該裝置具有軟管存儲裝置，配件支架和大托盤，例如: 工具。 NT 65/2 Ap所需的流動性由兩個大的固定輪和兩個導轆提供。

特點和好處
存儲空間
  • 大型實用儲存區位於機頭上。
  • 工具和配件隨時觸手可及。
綜合排水管（耐油）
  • 排水管輕鬆快捷地可觸及。
  • 液體能輕鬆且乾淨地處理。
半自動清理過濾器系統
  • 按一下按鈕即可實現最佳的濾網清潔效率。
  • 確保過濾器性能和吸力始終保持高效。
  • 節省時間的設計，並延長過濾器的使用壽命。
高壓管與可彎曲附件
  • 在運輸過程中始終安全固定。
  • 實用且整齊的機器收納。
人體工學推手
  • 方便且輕鬆地運送吸塵器。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
空氣量 (l/s) 2 x 74
吸塵 (mbar/kPa) 254 / 25.4
容器內容 (l) 65
容器材質 塑料
額定功率 (W) max. 2760
標準寬度(公釐) ( ) ID 40
電線長度 (m) 10
噪音計量錶 (dB(A)) 73
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 20
尺寸(長x寬x高) (mm) 600 x 480 x 920

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 4 m
  • 彎管: 塑料
  • 延长杆数量: 2 Piece(s)
  • 延长杆长度: 550 mm
  • 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
  • 集尘袋数量: 1 Piece(s)
  • 集尘袋材质: 紙屑
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 縫隙吸頭
  • 排水管（耐油）
  • 扁平折疊式過濾器: 纖維素纖維材料
  • 手把

設備

  • 最高液面自動切斷器
  • 過濾器清洗: 半自動過濾器清洗AP
  • 防震的旋轉保護
  • 防護等級: II
  • 附煞車移動輪
應用領域
  • 適用於濕式和乾式吸塵。
  • 用於吸取液體、粗大污垢和硬表面的灰塵，以及清潔汽車內部。
