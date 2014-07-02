乾濕兩用吸塵機 NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap是一款功能強大的2電機乾濕吸塵機，適用於專業應用。 由於通過鼓風有效地清潔了平褶式過濾器，因此吸力幾乎保持恆定。
NT 65/2 Ap是ApClean系統的強大乾濕兩用吸塵機，可確保恆定的高吸力和較長的工作間隔。 吸塵機具有緊湊的渦輪機殼體和一體式的過濾器蓋，可輕鬆拆卸大型平褶式過濾器。 借助半自動ApClean過濾器清潔系統可以對其進行有效清潔。 這樣可確保恆定的高吸力，更長的工作間隔和更長的過濾器使用壽命。 NT 65/2 Ap具有用於濕式吸塵的電子液位檢測。 這樣可以防止超出最大允許容量。 附帶的耐油排泄軟管可以毫無問題地處理吸入的液體。 使用夾子系統可以將配件快速輕鬆地連接到吸塵機。 該裝置具有軟管存儲裝置，配件支架和大托盤，例如: 工具。 NT 65/2 Ap所需的流動性由兩個大的固定輪和兩個導轆提供。
特點和好處
存儲空間
- 大型實用儲存區位於機頭上。
- 工具和配件隨時觸手可及。
綜合排水管（耐油）
- 排水管輕鬆快捷地可觸及。
- 液體能輕鬆且乾淨地處理。
半自動清理過濾器系統
- 按一下按鈕即可實現最佳的濾網清潔效率。
- 確保過濾器性能和吸力始終保持高效。
- 節省時間的設計，並延長過濾器的使用壽命。
高壓管與可彎曲附件
- 在運輸過程中始終安全固定。
- 實用且整齊的機器收納。
人體工學推手
- 方便且輕鬆地運送吸塵器。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|空氣量 (l/s)
|2 x 74
|吸塵 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|容器內容 (l)
|65
|容器材質
|塑料
|額定功率 (W)
|max. 2760
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 40
|電線長度 (m)
|10
|噪音計量錶 (dB(A))
|73
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|20
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 4 m
- 彎管: 塑料
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 550 mm
- 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 紙屑
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 縫隙吸頭
- 排水管（耐油）
- 扁平折疊式過濾器: 纖維素纖維材料
- 手把
設備
- 最高液面自動切斷器
- 過濾器清洗: 半自動過濾器清洗AP
- 防震的旋轉保護
- 防護等級: II
- 附煞車移動輪
Videos
應用領域
- 適用於濕式和乾式吸塵。
- 用於吸取液體、粗大污垢和硬表面的灰塵，以及清潔汽車內部。