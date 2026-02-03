乾濕兩用吸塵機 NT 75/2 Ap Me Tc *EU

適用於專業用途的高性能雙馬達乾濕兩用吸塵器。高效的氣流噴射式濾網清潔功能可保持近乎恆定的清潔吸力。

NT 75/2 Ap Me Tc 是一款高性能的乾濕兩用吸塵器，配備 ApClean 技術，可提供持續強勁的吸力和更長的工作間隔。堅固的 75 升不鏽鋼集塵桶非常適合處理大量的污垢，並且由於其傾斜式底盤，可以輕鬆清空。 這款吸塵器有一個緊湊型的渦輪機外殼，並整合了濾網蓋，方便拆卸大型的扁平褶皺式濾網。高效的半自動 ApClean 濾網清潔系統確保吸力始終保持強勁，同時也能延長工作間隔和濾網壽命。 NT 75/2 Ap Me Tc 還配備電子液位控制功能，確保在進行濕吸作業時不會超過允許的最大填充量。吸入的液體可透過一根永久固定且耐油的排水軟管輕鬆排出。 得益於便捷的夾扣系統，配件可以快速輕鬆地連接到吸塵器上。機器配有軟管收納裝置、配件支架和一個大型儲物區（例如用於存放工具）。兩個大型腳輪和兩個轉向滾輪賦予了 NT 75/2 Ap Me Tc 所需的全部機動性。

特點和好處
乾濕兩用吸塵機 NT 75/2 Ap Me Tc *EU: 存儲空間
存儲空間
隨機實用的工具與配件收納處
乾濕兩用吸塵機 NT 75/2 Ap Me Tc *EU: 一體式排水管
一體式排水管
容易使用污水管將污水直接排放
乾濕兩用吸塵機 NT 75/2 Ap Me Tc *EU: 半自動過濾器清洗AP
半自動過濾器清洗AP
半自動過濾網清洗，有效保證恆定的高吸力。
高壓管與可彎曲附件
  • 便利的吸塵管與可彎曲區的附件都可以方便移動與收納
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
空氣量 (l/s) 2 x 74
吸塵 (mbar/kPa) 254 / 25.4
容器內容 (l) 75
容器材質 不鏽鋼桶身
額定功率 (W) max. 2760
標準寬度(公釐) ( ) ID 40
電線長度 (m) 10
噪音計量錶 (dB(A)) 73
顏色 銀色
淨重 (不含配件) (kg) 26
尺寸(長x寬x高) (mm) 700 x 505 x 995

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 4 m
  • 彎管: 塑料
  • 延长杆数量: 2 Piece(s)
  • 延长杆长度: 550 mm
  • 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
  • 集尘袋数量: 1 Piece(s)
  • 集尘袋材质: 紙屑
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 縫隙吸頭
  • 排水管（耐油）
  • 扁平折疊式過濾器: 纖維素纖維材料
  • 傾斜底盤
  • 手把

設備

  • 最高液面自動切斷器
  • 過濾器清洗: 半自動過濾器清洗AP
  • 防震的旋轉保護
  • 防護等級: II
  • 附煞車移動輪
乾濕兩用吸塵機 NT 75/2 Ap Me Tc *EU
應用領域
  • 適用於濕式和乾式吸塵。
