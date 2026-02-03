乾濕兩用吸塵機 NT 75/2 Ap Me Tc *EU
適用於專業用途的高性能雙馬達乾濕兩用吸塵器。高效的氣流噴射式濾網清潔功能可保持近乎恆定的清潔吸力。
NT 75/2 Ap Me Tc 是一款高性能的乾濕兩用吸塵器，配備 ApClean 技術，可提供持續強勁的吸力和更長的工作間隔。堅固的 75 升不鏽鋼集塵桶非常適合處理大量的污垢，並且由於其傾斜式底盤，可以輕鬆清空。 這款吸塵器有一個緊湊型的渦輪機外殼，並整合了濾網蓋，方便拆卸大型的扁平褶皺式濾網。高效的半自動 ApClean 濾網清潔系統確保吸力始終保持強勁，同時也能延長工作間隔和濾網壽命。 NT 75/2 Ap Me Tc 還配備電子液位控制功能，確保在進行濕吸作業時不會超過允許的最大填充量。吸入的液體可透過一根永久固定且耐油的排水軟管輕鬆排出。 得益於便捷的夾扣系統，配件可以快速輕鬆地連接到吸塵器上。機器配有軟管收納裝置、配件支架和一個大型儲物區（例如用於存放工具）。兩個大型腳輪和兩個轉向滾輪賦予了 NT 75/2 Ap Me Tc 所需的全部機動性。
特點和好處
存儲空間隨機實用的工具與配件收納處
一體式排水管容易使用污水管將污水直接排放
半自動過濾器清洗AP半自動過濾網清洗，有效保證恆定的高吸力。
高壓管與可彎曲附件
- 便利的吸塵管與可彎曲區的附件都可以方便移動與收納
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|空氣量 (l/s)
|2 x 74
|吸塵 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|容器內容 (l)
|75
|容器材質
|不鏽鋼桶身
|額定功率 (W)
|max. 2760
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 40
|電線長度 (m)
|10
|噪音計量錶 (dB(A))
|73
|顏色
|銀色
|淨重 (不含配件) (kg)
|26
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 4 m
- 彎管: 塑料
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 550 mm
- 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 紙屑
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 縫隙吸頭
- 排水管（耐油）
- 扁平折疊式過濾器: 纖維素纖維材料
- 傾斜底盤
- 手把
設備
- 最高液面自動切斷器
- 過濾器清洗: 半自動過濾器清洗AP
- 防震的旋轉保護
- 防護等級: II
- 附煞車移動輪
Videos
應用領域
- 適用於濕式和乾式吸塵。