NT 75/2 Ap Me Tc 是一款高性能的乾濕兩用吸塵器，配備 ApClean 技術，可提供持續強勁的吸力和更長的工作間隔。堅固的 75 升不鏽鋼集塵桶非常適合處理大量的污垢，並且由於其傾斜式底盤，可以輕鬆清空。 這款吸塵器有一個緊湊型的渦輪機外殼，並整合了濾網蓋，方便拆卸大型的扁平褶皺式濾網。高效的半自動 ApClean 濾網清潔系統確保吸力始終保持強勁，同時也能延長工作間隔和濾網壽命。 NT 75/2 Ap Me Tc 還配備電子液位控制功能，確保在進行濕吸作業時不會超過允許的最大填充量。吸入的液體可透過一根永久固定且耐油的排水軟管輕鬆排出。 得益於便捷的夾扣系統，配件可以快速輕鬆地連接到吸塵器上。機器配有軟管收納裝置、配件支架和一個大型儲物區（例如用於存放工具）。兩個大型腳輪和兩個轉向滾輪賦予了 NT 75/2 Ap Me Tc 所需的全部機動性。