乾濕兩用吸塵機 NT 50/1 K

歸功於廢水泵和 Geka 接頭， NT 50/1 K 乾濕兩用吸塵器非常適合在建築業或工業中快速清除大量的液體。

無論是在工地還是工業廠房， Kärcher 的 NT 50/1 K 乾濕兩用吸塵器專為快速清除大量積水而設計。 歸功於其強勁的排污泵，它每分鐘可以處理超過 300 升的污水，甚至包含粒徑最大達 20 毫米的粗大污垢。標準的 Geka 接頭確保它能與這種廣泛使用的水管連接系統相容。 為了防止小零件、石頭、樹葉或建築材料殘渣被吸入，渦輪機和排污泵都配備了有效的粗大污垢過濾器，以防止損壞或堵塞。 這款吸塵器的堅固 50 升集塵桶底部配有金屬轉向滾輪／腳輪，以及一個可連續調節的推把，確保了 NT 50/1 K 具有高度的便攜性，能夠輕鬆地從車輛運送到使用地點，再運回。

特點和好處
乾濕兩用吸塵機 NT 50/1 K: 一體化廢水泵
一體化廢水泵
可以通過處理泵處理大量液體，以實現連續使用。
乾濕兩用吸塵機 NT 50/1 K: 整合式粗污垢過濾籃，用於保護泵浦
整合式粗污垢過濾籃，用於保護泵浦
保護排污泵免受石頭、樹葉或木塊造成的堵塞。
乾濕兩用吸塵機 NT 50/1 K: 假空氣閥，用於調節吸力
假空氣閥，用於調節吸力
該閥門安裝在軟管和彎頭之間。 實現吸塵器與泵浦水流量的同步。
排水管
  • 廢水泵處理掉大部分吸入的液體。
  • 方便處理剩餘的殘留液體。
用於保護渦輪的集成粗污垢過濾器
  • 保護渦輪機免受粗污垢和小零件造成的損壞。
高品質配件
  • 耐油吸水軟管。
  • Adv. 地板吸嘴。
  • 連續可調的推把。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 230
頻率 (Hz) 50
空氣量 (l/s) 74
吸塵 (mbar) 273
容器內容 (l) 50
額定功率 (W) 1200
泵排放性能 (W) 1100
標準寬度(公釐) ( ) ID 40
電線長度 (m) 7.5
噪音計量錶 (dB(A)) 67
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 28
包括包裝的重量 (kg) 32.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 4 m
  • 吸尘软管类型: 防油
  • 彎管: 塑料
  • 延长杆数量: 2 Piece(s)
  • 延长杆长度: 550 mm
  • 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 縫隙吸頭
  • 細微污垢過濾器
  • 手把

設備

  • 排水管
  • 集成式排放泵
  • 防護等級: I
乾濕兩用吸塵機 NT 50/1 K
Videos
應用領域
  • 施工現場
  • 工業
附件