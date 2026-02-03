無論是在工地還是工業廠房， Kärcher 的 NT 50/1 K 乾濕兩用吸塵器專為快速清除大量積水而設計。 歸功於其強勁的排污泵，它每分鐘可以處理超過 300 升的污水，甚至包含粒徑最大達 20 毫米的粗大污垢。標準的 Geka 接頭確保它能與這種廣泛使用的水管連接系統相容。 為了防止小零件、石頭、樹葉或建築材料殘渣被吸入，渦輪機和排污泵都配備了有效的粗大污垢過濾器，以防止損壞或堵塞。 這款吸塵器的堅固 50 升集塵桶底部配有金屬轉向滾輪／腳輪，以及一個可連續調節的推把，確保了 NT 50/1 K 具有高度的便攜性，能夠輕鬆地從車輛運送到使用地點，再運回。