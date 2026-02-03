乾濕兩用吸塵機 NT 50/1 K
歸功於廢水泵和 Geka 接頭， NT 50/1 K 乾濕兩用吸塵器非常適合在建築業或工業中快速清除大量的液體。
無論是在工地還是工業廠房， Kärcher 的 NT 50/1 K 乾濕兩用吸塵器專為快速清除大量積水而設計。 歸功於其強勁的排污泵，它每分鐘可以處理超過 300 升的污水，甚至包含粒徑最大達 20 毫米的粗大污垢。標準的 Geka 接頭確保它能與這種廣泛使用的水管連接系統相容。 為了防止小零件、石頭、樹葉或建築材料殘渣被吸入，渦輪機和排污泵都配備了有效的粗大污垢過濾器，以防止損壞或堵塞。 這款吸塵器的堅固 50 升集塵桶底部配有金屬轉向滾輪／腳輪，以及一個可連續調節的推把，確保了 NT 50/1 K 具有高度的便攜性，能夠輕鬆地從車輛運送到使用地點，再運回。
特點和好處
一體化廢水泵可以通過處理泵處理大量液體，以實現連續使用。
整合式粗污垢過濾籃，用於保護泵浦保護排污泵免受石頭、樹葉或木塊造成的堵塞。
假空氣閥，用於調節吸力該閥門安裝在軟管和彎頭之間。 實現吸塵器與泵浦水流量的同步。
排水管
- 廢水泵處理掉大部分吸入的液體。
- 方便處理剩餘的殘留液體。
用於保護渦輪的集成粗污垢過濾器
- 保護渦輪機免受粗污垢和小零件造成的損壞。
高品質配件
- 耐油吸水軟管。
- Adv. 地板吸嘴。
- 連續可調的推把。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|空氣量 (l/s)
|74
|吸塵 (mbar)
|273
|容器內容 (l)
|50
|額定功率 (W)
|1200
|泵排放性能 (W)
|1100
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 40
|電線長度 (m)
|7.5
|噪音計量錶 (dB(A))
|67
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|28
|包括包裝的重量 (kg)
|32.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 4 m
- 吸尘软管类型: 防油
- 彎管: 塑料
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 550 mm
- 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 縫隙吸頭
- 細微污垢過濾器
- 手把
設備
- 排水管
- 集成式排放泵
- 防護等級: I
Videos
應用領域
- 施工現場
- 工業