Микроволоконные обтяжки для внутренних работ

Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.

Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос (стеклоочиститель). Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.

Особенности и преимущества
Микроволоконная салфетка
  • Для мойки окон без образования полос и разводов.
Крепление липучка
  • Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Подходит к пульверизатору в комплекте Extra (2.633-129.0)
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Состав текстильного материала 85% полиэстер; 15% полиамид
Цвет Белый
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,073
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Керамическая плитка
  • Зеркала