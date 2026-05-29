Станция для очистки для робота-пылесоса RCV 5

Новое интеллектуальное решение для полностью автономной уборки: базовая станция для очистки для робота-пылесоса RCV 5, предусматривающая функцию регулярной автоматической разгрузки его пылесборника.

Базовая станция для робота-пылесоса RCV 5 повышает уровень его автономности: в ней предусмотрена функция автоматической разгрузки пылесборника аппарата, исключающая необходимость вручную выполнять эту грязную работу. Собранные аппаратом пыль и мусор отсасываются базовой станцией и собираются в высококачественный фильтр-мешок из нетканого материала каждый раз, когда робот-пылесос пристыковывается к ней по окончании уборки или для подзаряда аккумулятора. Такое решение исключает распространение пыли и значительно упрощает обращение с аппаратом. При этом одновременно с разгрузкой собранной пыли осуществляется и заряд аккумулятора робота-пылесоса.

Особенности и преимущества
Автоматическая разгрузка собранной пыли
  • Значительное увеличение продолжительности автономной работы робота-пылесоса RCV 5 за счет регулярной автоматической разгрузки его пылесборника.
  • Исключаются необходимость в ручном опустошении пылесборника аппарата RCV 5 и контакт с грязью.
  • Постоянные хорошие результаты уборки благодаря регулярной разгрузке пылесборника робота-пылесоса RCV 5, обеспечивающей стабильную высокую силу всасывания.
Флисовый фильтр-мешок
  • Пыль и мусор надежно собираются в фильтр-мешок.
  • Простая и гигиеничная утилизация собираемого мусора.
  • При извлечении из базовой станции фильтр-мешок автоматически закрывается. Благодаря этому надежно исключается распространение пыли при замене мешка.
Держатель для кабеля
  • Сетевой кабель базовой станции наматывается на держатель с ее задней стороны, что исключает опасность споткнуться об него.
Управление из мобильного приложения
  • При необходимости базовой станцией аппарата RCV 5 можно удобно управлять при помощи мобильного приложения.
  • Функция разгрузки собранной пыли может быть также дополнительно активирована со смартфона.
Совместимость с любыми аппаратами RCV 5
  • Базовая станция с функцией разгрузки собранной пыли совместима со всеми роботами-пылесосами RCV 5, в т. ч. с аппаратами, которые были укомплектованы базовой станцией, выполняющей только функцию заряда.
  • Благодаря прилагаемому комплекту переоборудования уже имеющийся аппарат RCV 5 может быть быстро подготовлен к работе с базовой станцией, выполняющей функцию разгрузки собранной пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Объем фильтр-мешка (л) 4
Цвет Белый
Вес (кг) 4,6
Вес (с упаковкой) (кг) 7,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 401 x 290 x 446

Оснащение

  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Мусоросборник
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
Принадлежности