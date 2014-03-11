HOME LINE

Бытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме. Эксклюзивная программа Kärcher для уборки в помещениях включает полный ассортимент техники, позволяющей навести безупречную чистоту во всем доме: пароочистители, стеклоочистители, электровеник, пылесосы, моющий пылесос и поломоечную машину. Опробуйте их в деле – результаты впечатлят Вас!

Home Line

Жизнь в уютном доме

Любой день может оказаться насыщенным событиями. И это не зависит от состава семьи – ведь все мы хотим наслаждаться жизнью, общаться, проводить больше времени с родственниками и друзьями. Но одновременно мы предъявляем высокие требования к чистоте и гигиене в доме, поддержание которых невозможно без уборочной техники, способной быстро и эффективно выполнять все необходимые работы.

Компания Kärcher обладает более чем 75-летним опытом в области проектирования уборочной техники и решения самых разнообразных задач чистки. Желтые аппараты с нашей маркой уже давно стали незаменимыми помощниками для миллионов семей во всем мире – а теперь мы предлагаем Вам новую серию эксклюзивных изделий, в кратчайшее время наводящих безупречную чистоту во всем доме и отличающихся высочайшим качеством, выразительным дизайном и максимальным удобством в обращении.

Жизнь в уютном доме

Эксклюзивный ассортимент бытовой уборочной техники

Серия Home Line была впервые представлена общественности в сентябре 2010 г. на международной выставке IFA в Берлине. Широкий ассортимент высокопроизводительной техники, реализуемой специализированными магазинами и торговыми сетями, включает аппараты для решения самых разнообразных задач: паровой чистки, влажной и сухой уборки полов и других поверхностей. В нем есть и аккумуляторный стеклоочиститель – уникальное решение от Kärcher для мойки окон.

Стеклоочистители – Home Line

Аккумуляторные стеклоочистители

Аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher – не имеющее аналогов решение для быстрой мойки окон с превосходным результатом.

Аккмуляторный электровеник – Home Line

Аккумуляторный электровеник

Электровеник Kärcher с заменяемыми щетками обеспечивает быструю и легкую промежуточную очистку как твердых, так и ковровых напольных покрытий.

Пылесос с аквафильтром DS 6000 – Home Line

Пылесос с аквафильтром

Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Kärcher предлагает свой пылесос с аквафильтром.