KWD 3 V-15/4/20 — мощный и энергоэффективный, с номинальной потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Аппарат, всасывающий шланг и насадка для пола Clips оптимально согласованы для превосходных результатов уборки сухой, влажной, мелкой или крупной грязи. Хозяйственный пылесос впечатляет своим компактным дизайном и прочным 15-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым фильтр-мешком. Цельный картриджный фильтр позволяет убирать как влажную, так и сухую грязь без необходимости замены фильтра. Функция выдува полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг можно аккуратно убрать для экономии места, подвесив его на головку устройства. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, а трубки и насадки для пола — на бампере. Система блокировки Pull & Push обеспечивает легкое открывание и закрывание контейнера. Рукоятка пылесоса может быть отсоединена, а аксессуары могут крепиться непосредственно к всасывающему шлангу. Еще одна продуманная особенность — возможность хранения инструментов и мелких деталей, таких как винты, на верхней поверхности устройства. Рукоятка для переноски имеет эргономичную форму.