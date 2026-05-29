Хозяйственный пылесос KWD 3 V-15/4/20
Одно устройство, множество преимуществ: KWD 3 V-15/4/20 оснащен 15-литровым пластиковым контейнером с цельным картриджным фильтром, 4-метровым кабелем и 2-метровым всасывающим шлангом для превосходной мощности всасывания.
KWD 3 V-15/4/20 — мощный и энергоэффективный, с номинальной потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Аппарат, всасывающий шланг и насадка для пола Clips оптимально согласованы для превосходных результатов уборки сухой, влажной, мелкой или крупной грязи. Хозяйственный пылесос впечатляет своим компактным дизайном и прочным 15-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым фильтр-мешком. Цельный картриджный фильтр позволяет убирать как влажную, так и сухую грязь без необходимости замены фильтра. Функция выдува полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг можно аккуратно убрать для экономии места, подвесив его на головку устройства. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, а трубки и насадки для пола — на бампере. Система блокировки Pull & Push обеспечивает легкое открывание и закрывание контейнера. Рукоятка пылесоса может быть отсоединена, а аксессуары могут крепиться непосредственно к всасывающему шлангу. Еще одна продуманная особенность — возможность хранения инструментов и мелких деталей, таких как винты, на верхней поверхности устройства. Рукоятка для переноски имеет эргономичную форму.
Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Черный Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|4,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,613
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|349 x 328 x 457
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
Оснащение
- Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской